Macar boksör Luca Anna Hamori'n Cezayirli erkek rakibi hakkında sarf ettiği sözler ortaya çıktı: 'Kazanamam, o bir erkek'

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın tartışmalı ismi Imane Khelif'in çeyrek finaldeki rakibi Luca Anna Hamori'nin maç sırasında sarf ettiği sözleri içeren video gündem oldu.

2024 Paris Olimpiyatları'nın dünya genelinde en çok tartışılan ismi Cezayirli boksör Imane Khelif, bir kez daha olayların odağı haline geldi.

Kadınlar 66 kilo kategorisinde mücadele eden Imane Khelif, çeyrek finalde Macar boksör Luca Anna Hamori ile karşılaştı ve 5-0 kazandı.

Rauntlar arasında antrenörünün talimatlarına karşılık Hamori'nin "Kazanamam, o bir erkek" dediği video ortaya çıktı ve bu sözler de olay yarattı.

Paris'te düzenlenen Olimpiyatlar'da İtalyan boksör Angela Carini'nin, Cezayirli rakibi Imane Khelif ile müsabakası sırasında 46. saniyede maçtan çekilmesi tartışmalara yol açtı. Carini, daha önce böylesine kuvvetli bir yumruk yemediğini, hayatını korumak için yarışmadan çekildiğini söyledi.

Khelif'in kimliği hakkında sosyal medyada doğrulanmamış iddialar, sporcunun hedef haline gelmesine neden oldu. Khelif hakkındaki tartışmalar, geçen yıl Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından alınan bir karara dayanıyor.

IBA, geçen yıl uyguladığı bir test sonucunda Khelif'in Kadın Dünya Şampiyonası'ndan elenmesine karar vermişti. Ancak Olimpiyatları düzenleyen kurum olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Khelif'in yarışabileceği kararı alındı.

IOC, yarı sıklet Khelif'in geçen yılki turnuvadan elenmesine gerekçe olarak yüksek testosteron hormonu seviyesini gösterdi.

Bu hafta bir açıklama yapan IBA, "bu boksörlerin hakkaniyet ve yarışmanın bütünlüğü" için geçen yıl turnuvadan elendiğini belirtti. Bu sporcuların testosteron testine tabi tutulmadığı, ancak ayrıntıları gizli tutulan başka bir testin uygulandığı öne sürüldü. Bu test sonucunda sporcuların diğer kadın rakiplerine karşı avantaj sağlayabileceklerinin tespit edilmesi üzerine elendikleri ifade edildi.