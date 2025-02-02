Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısının sonunda sarı-lacivertliler penaltı kazandı, konuk takım ise 10 kişi kaldı.

UZATMALARDA KIRMIZI KART VE PENALTI

Fenerbahçe, ceza sahası içerisinde Olawoyin'in müdahalesinin ardından Skriniar'ın yerde kalmasıyla penaltı bekledi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, incelemenin ardından beyaz noktayı gösterdi. Penaltıya sebep olan ve 21. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kartı bulunan Olawoyin de bu pozisyonun ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko, fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS