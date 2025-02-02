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Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, ilk yarının uzatma dakikalarında Skriniar'ın ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko penaltııy gole çevirirken, penaltıya sebebiyet veren Olawoyin ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısının sonunda sarı-lacivertliler penaltı kazandı, konuk takım ise 10 kişi kaldı.

UZATMALARDA KIRMIZI KART VE PENALTI

Fenerbahçe, ceza sahası içerisinde Olawoyin'in müdahalesinin ardından Skriniar'ın yerde kalmasıyla penaltı bekledi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, incelemenin ardından beyaz noktayı gösterdi. Penaltıya sebep olan ve 21. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kartı bulunan Olawoyin de bu pozisyonun ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko, fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.

İşte o pozisyon;

Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bu gece Allah ın adaleti tecelli edecek bu maçı fener kazanamayacak...

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Haber YorumlarıMGk:

Galatasaraylıyım ama gerçek olan şu ki bu kirli rekabet hakemlerde ar namus bırakmadı hepsi kendini kurtarmak için ligi ateşe veriyorlar kimsenin emeği umurlarında değil.. .

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Haber YorumlarıSeckin Soylu:

Oyuncusu sahtekar yönetimi sahtekar tff sahtekar futbol ülkede bitmiştir kına yakın bi yerlerimize

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Haber YorumlarıSer_hat:

La şeref yoksunu hakem Gezal e verdiğin kırmızıyı fenerli oyuncuya verebilir misin?

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Haber YorumlarıAdd:

Zahmet oldu size direkt 5 kişilik takım çıkarmaları karsiniza

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Haber YorumlarıAhmet Bayram:

Beşiktaş'ın bu sezon bunun aynısı en az 20 pozisyonu var ve hiçbiri varda bile incelenmedi. Ali Koç, Fransız lisesi güdümündeki GS yapısı ve bu hakemler bu ligden temizlenmediği sürece bunun gibi tiyatroları daha çok izleriz. Evet futbol diye izlediğimiz şey aslında tiyatro!!

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Haber YorumlarıHaci mehmet:

Saka gibi penaltiyla alakasi yok resmen fenerin yenmesi icin herseyi yapiyo hakemler

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