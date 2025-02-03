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Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi

Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi
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Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmanın 23. dakikasında Davinson Sanchez'in elle oynadığı itirazında bulunarak penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, tartışmalara neden olan pozisyonda oyunu devam ettirdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Gaziantep FK karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından penaltı bekledi.

GAZİANTEP FK'DAN PENALTI İTİRAZI

Gaziantep FK, karşılaşmanın 23. dakikasında Kacper Kozlowski ile sağ kanattan etkili geldi. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Kozlowski'nin yaptığı ortayı sektirdi. Seken top daha sonra Davinson Sanchez'e çarptı. Bunun ardından ev sahibi takım topun Sanchez'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, bir süre oyunu durdurarak VAR hakemi Fabio Maresca'yı dinledi ve daha sonra oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon;

Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı beklediGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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