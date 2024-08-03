Maç biter bitmez yaptı yapacağı! Mert Hakan'dan Galatasaraylıları küplere bindirecek paylaşım

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Süper Kupa'da Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçın bitiş düdüğünün hemen ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Sarı ve lacivert kalp emojileri kullanarak İrfan Can Kahveci ve kendisinin gol sevincini paylaşan Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında aldığı farklı mağlubiyete gönderme olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım;

ETKİLEŞİM YAĞMURUNA TUTULDU

Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun ilgi görerek beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Mert Hakan'ın bu paylaşımına tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, özellikle geride kalan sezonun ikinci yarısında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinden hem sarı-kırmızılı taraftarlar hem de rakip takım futbolcularıyla uzun süreli tartışmalar yaşamış, bu gelişmeler uzun süre Türk futbol gündemi meşgul etmişti.