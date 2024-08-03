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Maç biter bitmez yaptı yapacağı! Mert Hakan'dan Galatasaraylıları küplere bindirecek paylaşım

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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Süper Kupa'da Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği maç sarı ve lacivert kalp emojileri kullanarak İrfan Can Kahveci ve kendisinin gol sevincini paylaştı. Yandaş'ın hareketi, sarı-kırmızılı takımın farklı mağlubiyete gönderme olarak yorumlandı. Tecrübeli orta sahanın paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutulurken Galatasaraylılardan tepki aldı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Süper Kupa'da Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçın bitiş düdüğünün hemen ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Sarı ve lacivert kalp emojileri kullanarak İrfan Can Kahveci ve kendisinin gol sevincini paylaşan Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında aldığı farklı mağlubiyete gönderme olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım;

Maç biter bitmez yaptı yapacağı! Mert Hakan'dan Galatasaraylıları küplere bindirecek paylaşım

ETKİLEŞİM YAĞMURUNA TUTULDU

Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun ilgi görerek beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Mert Hakan'ın bu paylaşımına tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, özellikle geride kalan sezonun ikinci yarısında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinden hem sarı-kırmızılı taraftarlar hem de rakip takım futbolcularıyla uzun süreli tartışmalar yaşamış, bu gelişmeler uzun süre Türk futbol gündemi meşgul etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (36)

Orhan Karakisla:

herkes görsün duysun maclar masada degil sahada harbiiii oynanìnca iste Galatasarayın gerçek yüzû

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yanıtYanıtla
Murat Sari:

laa bi gidin ya yenince saha da yenilince masada 2021 yılından bu yana maçları çocuk parkında mı oynuyordunuz..

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yanıt47
Seko:

Bş maç kazanınca ötmeye başladı kuşlar mayısta görüşürüz

yanıt80
yanıt44
no NAME:

arsızlıkta nırvana son dk larda ruzgardan dusen oyuncularıyla 2 senede onlarca mac hadıye edıldı hala algı peşindeler.. biz buyuguz hemde cok buyuguzkı KOC un takımları guclerını bırlestırıyorlar ama yıne mayısda gorecekler yıne myısta hakem fedarasyon yayıncı kurulus zart zurt aglıcaklar.. bız gs guvenıyoruz

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Köfteci Jardel:

Helal olsun sana cengaver Mert. Varlığın yeter.

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194
yanıtYanıtla
Gökhan Hasanoğulları:

Cengavere bak

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ali tartan:

Çok mu sevindiniz aynı tarifeden size de uygularız

yanıt16
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Seko:

Tam bir iyi aile çocuğu

yanıt27
yanıt9
Mana ve Mantık:

Dünya dolu savaş içindeyken.. Futbol oynamanın veya izlemenin bir manası veya anlamı varmıdır ?

50
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rihamma baxhiyeva:

Dünyada bu kadar savaş varken sen ne diye eline telefon almış yorum yazıyorsun git savaşa katıl faydan olsun onlara..

yanıt61
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