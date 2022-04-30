Maç bitti, ortalık karıştı! Çıldıran Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ise Emre Belözoğlu ile Serkan Reçber arasında gerginlik yaşandı.

MAÇ BİTTİ, OLAY ÇIKTI

Maçın son anlarında bir taç atışında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu topu Kasımpaşalı futbolcuya vermek istemedi. Bunun üzerine maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, Belözoğlu'nun üstüne koştu. Reçber'in bu hareketine aynı şekilde karşılık vermek isteyen genç teknik direktörü ekip arkadaşları güçlükle durdurdu.

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