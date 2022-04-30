Maç bitti, ortalık karıştı! Çıldıran Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar - Haberler

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Maç bitti, ortalık karıştı! Çıldıran Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar

Haberler.com - Spor
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Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği mücadelenin ardından Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber birbirine girdi. Maçın son anlarında bir taç atışında Emre Belözoğlu'nun topu Kasımpaşalı futbolcuya vermek istememesi sonrası son düdükle birlikte Serkan Reçber, genç teknik direktörün üzerine koştu. Reçber'in bu hareketine oldukça sinirlenen Belözoğlu aynı şekilde karşılık vermek isterken ekip arkadaşları tarafından güçlükle durduruldu.

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ise Emre Belözoğlu ile Serkan Reçber arasında gerginlik yaşandı.

Maç biter bitmez ortalık karıştı! Çıldıran Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar

MAÇ BİTTİ, OLAY ÇIKTI

Maçın son anlarında bir taç atışında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu topu Kasımpaşalı futbolcuya vermek istemedi. Bunun üzerine maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, Belözoğlu'nun üstüne koştu. Reçber'in bu hareketine aynı şekilde karşılık vermek isteyen genç teknik direktörü ekip arkadaşları güçlükle durdurdu.

Maç biter bitmez ortalık karıştı! Çıldıran Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar

Maç biter bitmez ortalık karıştı! Çıldıran Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar

Maç biter bitmez ortalık karıştı! Çıldıran Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar

Haberler.com - Spor

Emre Belözoğlu, Serkan Reçber, Başakşehir, Süper Lig, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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