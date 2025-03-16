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Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 0-0 beraberlikle tamamlanan Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının bitiş düdüğü sonrasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Tarafları stadyumdaki güvenlik görevlileri ve polisler ayırdı.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 10 kişi rakibiyle golsüz berabere kaldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 oldu. Öte yandan karşılaşmanın son düdüğünün ardından kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

İKİ TAKIM FUTBOLCULARI BİRBİRİNE GİRDİ

Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, arasında çıkan tartışma çıktı. Daha sonra olay, iki takım futbolcularının da dahil olmasıyla daha da büyüdü. Yaşananların ardından stadyumdaki güvenlik görevlileri ve polisler araya girerek iki takım oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Söz konusu gerginlik kısa sürede yatıştırıldı ve Fenerbahçeli ve Samsunsporlu futbolcular birbirinden uzaklaştı.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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2 saniyede kırmızı kart çıktı
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Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi
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Falezlerin ucuna oturup kendini kesti
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tam Mert Hakan'ın sevdiği işler bunlar

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Rezilbahçe iş başında, bu arada Acun çıkıp yapı demedi, kayboldu diye söylenti var, kayıpsa Müge anlıya haber verelim.

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Haber YorumlarıAlex:

Bu senede gitti gelecek yıl şampiyonuz. Olmadı bir sonraki yıl eğer olmazsa bir sonraki tine olmazsa kesin bir sonraki yıl fener şampiyon olacak

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Haber Yorumlarıcarloslehter:

yiyin birbirinizi

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Haber Yorumlarıcarloslehter:

yiyin birbirinizi fb liler

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Haber Yorumlarıaysun:

Su bir gerçek Galatasaray Beşiktaşı, ayın sonunda , deplasmanda yenerse yüzde 99 işi bitirir.

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Haber YorumlarıHasan Özkay:

Gerçekten bu akşam Kadıköy BAŞKA bir güzel ! Yaşaaaa rezilbahce

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Haber Yorumlarıfikret ipek:

İŞTE FENERİN GERÇEK YÜZÜ BU.YENEMEDİKLERİ ZAMAN KABA KUVVET.HAKEM YİNE FB LİYDİ.PENALTIYI VERMEDİ.RİZESPRA YAPILANLARIN ACISI ÇIKIYOR ÇIKACAK HELAL BE SAMSUN.

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Haber YorumlarıImparator:

hav hav nerde tam da onun aradigi yerler Türk Futbolunu kaosa sürklemek isteyen bir Kulüp

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Haber YorumlarıMuhammed Fatih Serefoglu:

Lan irfan can sen kimsin mafyamısınız siz yenemediğiniz adamlara saldırmak ne demek

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