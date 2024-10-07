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Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'nin Zaha için söyledikleri yenilir yutulur gibi değil

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'nin Zaha için söyledikleri yenilir yutulur gibi değil
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Lyon'da Wilfried Zaha krizi sürüyor. Fransız ekibinin teknik direktörü Pierre Sage, Nantes maçında kadro dışı bıraktığı Zaha'ya dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Aynı zamanda diğer oyuncusu Orban'ı da kast eden Sage, ""Oynamayan veya az oynayanlara çok net bir mesajım var. Onları bir futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu kendilerine söyledim" dedi.

Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımda olduğu gibi Fransa'da da gündemden düşmüyor. Son oynanan Nantes maçında kadro dışı kalan yıldız futbolcu için hocası Sage'dan açıklama geldi.

"FUTBOLCU OLARAK GÖRMEK ZOR"

Nantes maçında kadroya alınmayan Wilfried Zaha ve Gift Orban hakkında konuşan Pierre Sage, iki futbolcusuna da net mesajlar verdi. Sage, Zaha ve Orban için "Oynamayan veya az oynayanlara çok net bir mesajım var. Onları bir futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı.

"YETERİ KADAR PROFESYONEL DEĞİLLER"

45 yaşındaki teknik adam, iki futbolcudan saha içinde ve saha dışında profesyonellik açısından daha fazlasını beklediğini belirterek "Maç günü daha az oynayan oyuncular için ya paralel bir antrenman seansı ya da maçın sonunda telafi çalışması öneriliyor. Sorunun kökeni de biraz burada yatıyor" dedi.

"TALEP ETTİĞİM BAĞLILIK DÜZEYİNE ULAŞAMADILAR"

Zaha ve Orban'ın, takım arkadaşlarının gösterdiği çabaya ulaşamadığını aktaran Fransız çalıştırcı, "Profesyonelliğiniz gereken seviyede değilse takımda tekrar yer almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var çünkü benim talep ettiğim bağlılık düzeyine henüz ulaşamadıklarını görüyorum. Öncelikle bu seviyede bir uyum sağlamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

LYON PERFORMANSI

Fransız ekibinin Galatasaray'dan transfer ettiği Zaha, geçtiğimiz hafta Toulose ile oynanan maça ilk 11'de başlamış ve 53'te oyundan çıkmıştı. Fildişili futbolcu, hafta arasında Rangers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ise maç kadrosunda yer almış ancak oyuna girmemişti.

NE OLMUŞTU?

Wilfried Zaha, ilk 11'de çıktığı Toulouse maçındaki performansı ve tavırlarıyla büyük eleştiri almış, Fransız basını oyuncuyu manşetlerine taşımıştı. Fildişi Sahilli futbolcu, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçında da yedek soyunmuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Wilfried Zaha Galatasaray Nantes Futbol Spor Lyon

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