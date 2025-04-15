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Luka Modric 2. Lig takımına ortak oldu

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Real Madrid'in deneyimli futbolcusu Luka Modric, İngiltere Championship takımlarından Swansea City'nin yeni ortağı oldu. Modric, kulübün azınlık hisselerini satın alarak futbol takımlarına yatırım yapan isimler arasına katıldı.

İspanyol devi Real Madrid'in deneyimli orta sahası Luka Modric, İngiltere Championship takımlarından Swansea City'nin yeni ortağı oldu.

İngiltere Championship ekibi Swansea City, Luka Modric'in kulübün azınlık hisselerini satın aldığını açıkladı. Modric konuyla ilgili, "Bu, heyecan verici bir fırsat. Swansea'nin güçlü bir kimliği, inanılmaz bir taraftar kitlesi ve en üst düzeyde rekabet etme hırsı var. Amacım kulübün büyümesini olumlu bir şekilde desteklemek ve heyecan verici bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak." dedi.

Swansea City İcra Kurulu Başkanı Tom Gorringe ise şunları söyledi, "Akademiden ilk takıma kadar, oyunda ondan daha iyi bir rol model yok. Onun bizi destekleme isteği, sahada ve saha dışında hedefimize ulaşmamızda etkili olacak."

Championship'te bu sezon play-off yarışının uzağında kalan Swansea City, ligin bitimine 4 hafta kala 51 puanda bulunuyor.

Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Luka Modric'in bir sezon daha İspanyol devinde forma giymesi bekleniyor. Modric, Real Madrid'e transfer olmadan önce İngiltere'de Tottenham'da oynamıştı.

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Luka Modric 2. Lig takımına ortak oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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