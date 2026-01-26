Haberler

39 yaşındaki Portekizli futbolcu Nani, Kazak ekibi Aktobe'ye transfer oldu

Eski Fenerbahçeli futbolcu Luis Nani, futbolu bıraktıktan sonra Kazakistan'ın Aktobe takımına 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Nani'nin uluslararası tanınırlığı ile Kazak futboluna katkı sağlayacağını belirtti.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Luis Nani, Kazakistan'ın Aktobe takımına transfer oldu.

Aralık 2024'te futbolu bıraktığını açıklayan 39 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, Kazakistan ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nani, hem kulübün hem de Kazak futbolunun büyümesine ve küresel çapta tanınmasına katkıda bulunabilecek uluslararası bir referans figür olarak görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Nani, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Adana Demirspor forması giymişti.

