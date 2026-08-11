Torreira: 5. Şampiyonlukla Tarihe Geçmek İstiyoruz

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, 1905 GSYİAD etkinliğinde yaptığı açıklamada, bu sezon şampiyon olup 5 şampiyonlukla tarihe geçmek istediklerini söyleyerek, "Bu sezon geçtiğimiz 4 sezondan daha zor olacak" dedi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin İstanbul'da bir otelde düzenlediği GSYİAD TALKS etkinliğine sarı-kırmızıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira konuk oldu. Galatasaray'a geliş süreci ve yeni sezonla ilgili düşüncelerini paylaşan Torreira, "4 sene öncesinde her mayıs ayında burada şampiyon olacağımızı söyleseniz inanmazdım. Galatasaray'ın başarılarla dolu, zengin bir tarihi olduğunu herkesten duydum. Hafta sonu ve hafta içi sürekli mücadele etmek gerekiyor. 4 sene inanılmaz başarılara imza attık. Her sene bizim için ayrı mücadele, bu sene de daha fazlasını kazanmak için mücadele edeceğiz. Geçen senelerle çok mücadelelerde bulunduk Galatasaray için önemli bir kelime var; 'şampiyonluk'. Her sene bu kelimeyi doldurmak zor. Baktığınızda Türk futbolu gelişim gösteriyor. Mohamed Salah gibi bir ismin asla buraya geleceğini düşünmezsiniz ama buraya geliyor. Bu isimler geldikçe şampiyon olmak zorlaşıyor. Bu sezon zor olacak. Geçtiğimiz 4 sezondan daha zor olacak. Bu sene de şampiyon olup 5. şampiyonlukla adımızı tarihe yazdırmaya ihtimalimiz var" ifadelerini kullandı.

"Fikstür açıklanınca derbi maçları ne zaman ona bakıyorum"

Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği her sezonda özel anlar yaşadığını belirten Torreira, "Derbiler bunlardan bir tanesi oluyor. Fikstür açıklanınca Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları ne zaman ona bakıyorum. Taraftar için de öyle bizim için de öyle. Birçok zorlukla mücadele ettiğimiz sezonda Fenerbahçe maçında attığım golden sonra babamla sarılmamdı. O anı asla unutamam. Çok zor bir ligde bu tarz anları ömrüm boyunca hatırlayacağım. Bu yıl da zor bir sene ama her sene öyle. Başladığımız zaman yavaş yavaş bunun üstesinden geleceğiz. Bu baskıya alışığız. 5. Şampiyonluğu istiyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde de hedeflerimiz var. Geçen sezon birçok maçta çok önemli başarılara imza attık. Taraftarımız bunları hak ediyor. Büyük bir takım ve büyük oyunculardan oluşuyor. Hepimizin de büyük hedefleri var. Büyük başarılara imza atmak için büyük takım olmanız gerekiyor. Bu başarı için liderlere ihtiyacınız var. 4 senedeki başarılar, liderler tarafından oldu. Takım oyuncusu olmalarının karakterlerinin ne kadar iyi olduğuyla alakalı. Galatasaray bir yere gelecekse bu oyuncuların kendilerini adamasıyla bir yerlere gelecektir" diye konuştu.

"Muslera ve Icardi'nin ayrılığı üzücü olsa da daim olan Galatasaray'dır"

Muslera ve Icardi'nin takımdan ayrılmasıyla ilgili ise Torreira, şunları söyledi:

"Bu sene birazcık özgünüm. Muslera gitti. O benim için ayrı öneme sahipti. İlk geldiğim zaman bir kaptan ve taraftarın sevgilisiydi. Kelimenin tam anlamıyla bir kaptandı. Icardi'nin de takım ve benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bir kardeşten fazlası oldu. İkisi de bir liderden fazlasıydı. Onların ayrılığı üzücü olsa da daim olan Galatasaray'dır. 4 sene birlikte başarıya imza attık. Bir gün benim de buradaki maceram bitecek. Acıtsa da Galatasaray taraftarı olmaya devam edeceğim."

"Benden ne zaman bıkarlarsa o zaman gideceğim"

2028'e kadar kontratının olduğunu ancak futbolda ne zaman ne olacağının belli olmadığı aktaran Torreira, "Bu ülkeyi çok seviyorum. Ailem de buradan keyif alıyor. Futbol oynamayı da çok seviyorum. Kemerburgaz'a erken gidiyorum. Orada vakit geçirmekten keyif alıyorum. Türkiye'nin en iyi kulübünde oynuyorum. Bu mücadelelerden galip çıkmayı bildik. Benden ne zaman bıkarlarsa o zaman gideceğim" cümlelerine yer verdi.

"Okan hoca futbol sektöründe tanıdığım en iyi isimlerden birisi"

Teknik Direktör Okan Buruk ile iletişiminden bahseden Uruguaylı futbolcu, "Okan hoca sadece kariyeriyle değil, futbol sektöründe tanıdığım en iyi isimlerden birisi. Her oyuncunun ne ihtiyacı olduğunu iyi biliyor. Bana çok fazla empatiyle yaklaştı. Kendisine minnettarım. Şahsi olarak zor anlarımdan bana izin verdi, ailemle vakit geçirdim. Kadro konusunda da uzman. Kendisinin çok önemli bir ekibi var. İlk geldiğimde boyla ilgili espri yapmıştı" dedi.

"Bence ileride Türkiye ve Uruguay'ın önünün açık olduğunu düşünüyorum"

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay ve Türkiye Milli Takımlarının performansıyla ilgili düşüncelerini sorulması üzerine Torreira, "Şahsen benim için çok zordu. 4 sene mücadele ettim ve kadroda değildim. Muslera'nın orada olması benim için mutluluk verici. Türkiye için de çok üzüldüm. Yeni nesil iyi bir kadroya sahip. Bence ileride Türkiye ve Uruguay'ın önünün açık olduğunu düşünüyorum" diye yanıtladı.

"Biz çok iyi hazırlandık ve desteği bırakmasınlar"

Son olarak sarı-kırmızı taraftarlara seslenen 30 yaşındaki futbolcu, "Sakin olsunlar. Sezon başında gerginler normal. Biz bu baskıya alışığız. Her takım sezona sıfır puanla başlar. Biz çok iyi hazırlandık ve desteği bırakmasınlar. En büyük isteğimiz 5. şampiyonluk. Birçok mutluluğu berabere yaşayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı