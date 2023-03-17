Lokum gibi Olimpiyat kurası! Filenin Sultanları için yol açık

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki grupları belli oldu. Filenin Sultanları hayli kolay bir kura çekti.