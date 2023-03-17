Lokum gibi Olimpiyat kurası! Filenin Sultanları için yol açık
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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki grupları belli oldu. Filenin Sultanları hayli kolay bir kura çekti.
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Mili Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
TEK DİŞLİ RAKİP BREZİLYA
Filenin Sultanları, B Grubu'nda Japonya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru ve Brezilya ile eşleşti. Maçlar 16-24 Eylül tarihleri arasında oynanacak.
EFELER'İN GRUBU BİRAZ DAHA ZOR
Erkek Milli Takımımız elemelerde B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında karşılaşacak.