Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı

Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Haber Videosu

İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayın ardından bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de Premier Lig'i zirvede bitiren Liverpool'un şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.

TARAFTARLARIN ARASINA DALDI

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucunda çok sayıda kişi yaralandı.

Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında kalabalığın arasına araç daldı

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.

Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında kalabalığın arasına araç daldı

O ANLAR KAMERADA

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, kalabalığın arasına dalan otomobilin sürücüsünün direksiyonu bilerek taraftarların üzerine kırdığı, önüne kattığı kişileri ezdiği ve aracın altında sürüklediği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Spor
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih Çerçi:

Provokasyon..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

SALDIRGANIN HANGİ DİNDEN OLDUĞUNU HEPİMİZ TAHMİN EDEBİLİYORUZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü

Bu sezon kötü bir ilki yaşadılar
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı

Kurban pazarında polislere saldıranlar için ekipler harekete geçti
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.