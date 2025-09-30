Haberler

Liverpool Taraftarları İstanbul Boğazı'nda Tekne Turu Yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool taraftarları, İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı. Taraftarlar, tarihi yarımadadan geçiş yaparak manzaranın tadını çıkardı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray ile Liverpool, bu akşam saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Maç için İstanbul'a gelen Liverpool taraftarları bugün İstanbul Boğazında tekne turu yaptı. Yüzden fazla taraftar grubunun olduğu tekne, tarihi yarımadadan geçerek boğaz hattında gezdi. Yaklaşık 100 kişilik taraftar grubunun olduğu tekne havadan görüntülendi.

İngiliz ekibinin boğaz turu yaptığı tekne üzerinde "We are one of the miracles of İstanbul" yazılı pankart olduğu görüldü. Öte yandan İngiliz taraftarlarını taşıyan teknede Filistin bayrağının olması da dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
