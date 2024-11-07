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Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 Yaptı

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 Yaptı
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2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Liverpool, 4 maçını da kazanarak zirvede yer aldı. Manchester City ve Real Madrid sürpriz yenilgilerle gündeme geldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda 4. hafta maçları tamamlandı. Ligde ilk 4 haftanın ardından 4'te 4 yapan tek takım olan Liverpool, zirvede yer aldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, 5 Kasım Salı ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. 18 karşılaşmanın yapıldığı haftada toplam 55 gol atıldı. 4. hafta sonunda tüm maçlarını kazanan Liverpool, 12 puanla zirveye yerleşti. Ligde 10 puan toplayan 4 takımdan Sporting CP averajla 2., Monaco 3., Brest 4., Inter de 5. basamakta yer aldı. 4 haftanın ardından ligin en fazla gol atan takımı 15 golle Barcelona olurken, Inter ve Atalanta henüz kalesinde gol görmedi.

Liverpool, 4 maçını da kazanan tek takım oldu

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 haftanın ardından tüm maçlarını kazandı. İngiliz ekibi, ligin 4. haftasında konuk ettiği Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve haftayı hatasız kapattı.

Manchester City ve Real Madrid, farklı yenildi

Devler Ligi'nde 4. haftanın sürpriz sonucuna Sporting CP imza attı. Portekiz temsilcisi, evinde Manchester City'yi 4-1'lik skorla geçti. Yeşil-beyazlıların İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, karşılaşmada hat-trick yaptı. Haftanın diğer sürpriz sonucunu da Milan aldı. İtalyan ekibi, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i 3-1'lik skorla mağlup etti.

Inter, Hakan Çalhanoğlu ile 3 puana uzandı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, 4. haftada konuk ettiği Arsenal'i 1-0 mağlup etti. İtalyanlara galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu, bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gol sayısını 2'ye çıkardı ve oynadığı son 2 maçta da gol sevinci yaşamayı başardı.

Devler Ligi'nde 5. hafta maçları, 26-27 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ligin 4. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

PSV Eindhoven: 4 - Girona: 0

Slovan Bratislava: 1 - Dinamo Zagreb: 4

Real Madrid: 1 - Milan: 3

Liverpool: 4 - Bayer Leverkusen: 0

Borussia Dortmund: 1 - Sturm Graz: 0

Sporting CP: 4 - Manchester City: 1

Lille: 1 - Juventus: 1

Celtic: 3 - Leipzig: 1

Bologna: 0 - Monaco: 1

Club Brugge: 1 - Aston Villa: 0

Shakhtar Donetsk: 2 - Young Boys: 1

Bayern Münih: 1 - Benfica: 0

Paris Saint Germain: 1 - Atletico Madrid: 2

Inter: 1 - Arsenal: 0

Feyenoord: 1 - Salzburg: 3

Kızılyıldız: 2 - Barcelona: 5

Sparta Prag: 1 - Brest: 2

Stuttgart: 0 - Atalanta: 2 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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