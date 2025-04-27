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Liverpool, Premier Lig Şampiyonluğunu İlan Etti

Liverpool, Premier Lig Şampiyonluğunu İlan Etti
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İngiltere Premier Lig 34. hafta maçında Liverpool, Tottenham'ı 5-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Anfield Stadyumu'nda oynanan maçta Liverpool, 82 puana ulaştı ve Premier Lig Kupası'nı 20. kez kazandı.

İNGİLTERE Premier Lig 34'üncü hafta maçında Liverpool, evinde karşılaştığı Tottenham'ı 5-1 yendi ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu galibiyetle 82 puana ulaşan Liverpool, bitime 4 hafta kala Premier Lig şampiyonluğunu garantiledi.

Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Tottenham ilk golün sahibi oldu. 12'nci dakikada eski Liverpool oyuncusu Solanke attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Liverpool'dan gole cevap gecikmedi. 16'ncı dakikada Kolombiyalı oyuncu Luis Diaz meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister 24'üncü dakikada attığı şık golle Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. Ev sahibi ekipte bu sefer Gakpo sahneye çıktı ve ilk yarı 3-1 Liverpool'un üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda dakikalar 63'ü gösterdiğinde bu sefer Mohammed Salah sahneye çıktı ve skor 4-1 oldu. Maçın skorunu belirleyen golünü ise Tottenham'ın oyuncusu Udogie 69'uncu dakikada kendi kalesine atarak kaydetti: 5-1. Bu 3 puanla puanını 82'ye çıkaran Liverpool, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Tottenham 37 puanla 16'ncı sırada kaldı.

İngiliz ekibi, Premier Lig Kupası'nı 20'nci kez müzesine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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