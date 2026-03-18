Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
MAÇ SAAT 23.00'TE
Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen.