Haberler

Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 23.00'TE

Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan:

Yahu 11 kişi defans mı yapcan bu nedir böyle sallai falan full defansif bitti işin Okan farkında değilsin bu zihniyetle ilk yarı fişini çekerler

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

LİVİRPOOL EN AZ 2 FARKLI KAZANIR DİYE 250 DOLAR BAHİS YATIRDIM. HAYDİ LİVİRPOOL ÜZME BENİ.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Burak Yılmaz'ın rekoru bu akşam kırılabilir

Rekoru saatler sonra kırılabilir
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt

Gündemi sarsan İsrail iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Burak Yılmaz'ın rekoru bu akşam kırılabilir

Rekoru saatler sonra kırılabilir
Amedspor'a Felix Afena-Gyan piyangosu

Amed'e servet kazandıracak