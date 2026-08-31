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Liverpool, Barcola'yı 123 Milyon Sterline Transfer Etti

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Paris Saint-Germain'den Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, bonuslarla birlikte bu transfer için 123 milyon sterlin ödedi. Barcola, Liverpool'da büyük başarılar hedeflediğini ve Premier Lig şampiyonluğu hayalini açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Fransız kanat forvet Bradley Barcola'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, transfer için Liverpool'un kasasından bonuslarla birlikte 123 milyon sterlin çıktığını yazdı.

Barcola, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Uzun zaman aldı ama Liverpool formasıyla oynayabileceğim için çok mutluyum. Çok büyük şeyler başarmayı umuyorum. Her şeyden önce Premier Lig'i kazanmak en büyük hayallerimden biri." ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcu, geçen yıl takıma katılan Alexander Isak ve Florian Wirtz'in ardından Liverpool tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu.

Liverpool, yaz transfer döneminde Victor Munoz, Jeremy Jacquet, Ronald Araujo ve Ifeanyi Ndukwe'yi kadrosuna katmıştı.

Kaynak: AA
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