Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe yeni kalecisini buldu

Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe yeni kalecisini buldu
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Sezon sonunda Dominik Livakovic'i satacak olan Fenerbahçe, kaleyi sağlama almak için Galatasaray'ın da listesinde olan Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri üzerinde duruyor. Sportif direktör Mario Branco’nun, 27 yaşındaki kaleci için yaklaşık 7 milyon euro teklif sunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Livakovic’ten elde edilecek bonservis gelirini bu transfer için kullanmayı hedefliyor.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transferde hazırlıkları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, bu anlamda yıldız bir kaleciyi transfer edecek.

LUCAS PERRI GÜNDEMDE

Sezon sonunda Dominik Livakovic'i satacak olan yönetim, kaleyi sağlama almak için Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri'yi gündeme aldı. Fenerbahçe yönetimi adına Fransız ekibiyle bir görüşme gerçekleştiren sportif direktör Mario Braco'nun 27 yaşındaki kaleci için 7 milyon euro civarında bir bonservis önerdiği ortaya çıktı.

Ocak 2024'te Brezilya ekibi Botafogo'dan 3 milyon 250 bin euroya transfer edilen Perri için Lyon'un beklentisinin ise 10 milyon euro olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe, Livakovic'ten gelecek olan bonservis bedelini Perri için harcamayı ve kalede eksi duruma düşmemeyi planlıyor.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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