Litvanya, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonu

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Çisil Güngör (Türkiye), Laure Coanus (Fransa)

Litvanya : Kavaliauskaite 5, Gureviciute 23, Galvanauskaite 21, Peleckyte 11, Gaubyte, Doksaite 6, Grunkyte 11, Straksyte, Lygutaite, Gaubyte

Bulgaristan : Atanasova, Kotseva 17, Kichukova, Bozova 20, Stanislavova 13, Keova 2, Stoycheva 3, Teneva 5, Petrova, Georgieva, Vladimirova

1. Periyot: 16-14

Devre: 31-32

3. Periyot: 56-49

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Bulgaristan'ı 77-60 mağlup eden Litvanya, şampiyon oldu.

Litvanya kısa sürede üstünlük kurarak başladığı maçın ilk 5 dakikasını 12-5 önde geçti. Bulgaristan, Stanislavova'nın devreye girmesiyle farkın büyümesine izin vermese de ilk çeyrek, Litvanya'nın 16-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe Kotseva'nın üç sayılık basketiyle başlayan Bulgaristan, skoru 17-16 lehine çevirse de Litvanya 11-0'lık seriyle kontrolü ele aldı. Hücumda temposunu arttıran Bulgaristan, 8-0'lık ve 6-0'lık serilerle skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 32-31 önde gitti.

Kotseva'nın üç sayılık basketiyle üçüncü çeyreğe başlayan Bulgaristan, farkı 5 sayı çıkarsa da (36-41) hücumda doğru tercihler yapan Litvanya, 8. dakikada skoru eşitledi (46-46). Üst üste basketlerle öne geçen Litvanya, final periyoduna 56-49 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü korumayı başaran Litvanya, müsabakayı 77-60 kazanarak şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından şampiyonada dereceye giren Litvanya, Bulgaristan ile Türkiye, kupa ve madalyalarını aldı.