Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, sokak ortasında saldırıya uğradı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, 2 Ocak Perşembe günü Portekiz'in Porto şehrinde saldırıya uğradığını söyledi.

"SALDIRININ İZLERİ HALA VAR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Müller, "Sadece arabayı park etmeye çalışıyorduk, aniden bir kadın bize bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Özür diledim ve o bölgeye ilk kez geldiğimizi, GPS üzerindeki yönlendirmeleri takip ettiğimizi açıkladı. Ancak bağırmaya devam etti ve, "Ülkenize geri dönün çünkü buraya aptalca şeyler yapmak için geliyorsunuz" dedi. Bana inek dedi ve berbat bir anne olduğumu söyledi. Sırf Brezilyalı olduğum için birinin nasıl bu kadar agresif olabildiğini anlamıyorum. Bu kabul edilemez. Beni saçlarımdan sürükleyerek ülkeme geri götüreceğini söyledi ve bana fiziksel saldırıda bulundu. Saldırının izleri hala var. Şikayette bulundum. Bu, karşı karşıya olduğumuz daha büyük bir sorunun yansımasıdır. Yabancı düşmanlığı ve şiddetin normalleşmesine izin veremeyiz. Barış içinde yaşamak ve çocuklarımıza kökeni ne olursa olsun herkese saygı duymayı öğretmeliyiz. Nefretin kazanmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

LINCOLN HENRIQUE FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Müller'in eşi Lincoln Henrique, geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'den Bragantino'ya kiralık olarak gitmişti. 26 yaşındaki futbolcunun Brezilya ekibi ile kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erdi ve sarı-lacivertlilere geri döndü. Brezilyalı oyuncunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.