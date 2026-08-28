Kayserispor Bursaspor'u Yenip Liderliğini Sürdürmek İstiyor

Trendyol 1. Lig'de lider konumda bulunan Metro Holding Kayserispor, 4. haftada ağırlayacağı Bursaspor maçını kayıpsız geçmek istiyor.

Ligin ilk 3 haftasında sahadan galibiyetle ayrılarak topladığı 9 puanla zirveye yerleşen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig yolundaki en büyük rakiplerinden Bursaspor'u yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Kayserispor, 11 yıl sonra mücadele ettiği 1. Lig'e Vanspor FK karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı. Ligin ikinci haftasında konuk ettiği Sivasspor'u da aynı skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada ise Iğdır FK'yi 1-0 yendi.

Metro Holding Kayserispor, 4. haftada karşılaşacağı ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor'u da yenerek avantaj yakalamak istiyor.

Teknik direktör Atila Gerin, AA muhabirine, takımda birlikteliğin oluştuğunu ve bunun da artarak devam edeceğini söyledi.

Lige 3 galibiyetle başlamanın önemli olduğuna dikkati çeken Gerin, "Lig uzun bir maraton ve bu maçları oynayacağız. Zaten futbolun da güzelliği burada. Bu maçlarla daha güzel oluyor. Biz moral motivasyon olarak iyi durumdayız. Çalışma olarak da üstüne koya koya gidiyoruz." dedi.

"Oyuncularımız birbirine yeni alışıyor"

Bursaspor'un sezon başından beri ligde favori gösterildiğini vurgulayan Atila Gerin, şöyle konuştu:

"Bursaspor, ligin en ağır favorisi ilan edilen, şehir ve taraftar olarak da Türkiye'nin sayılı takımlarından biridir. Ben de Bursaspor'da çalıştım. Muhteşem bir atmosfere ve maça tanık olacağımızı düşünüyorum. Biz o güne hazırlık yapıyoruz. Sürekli onları analiz ediyoruz. Çok güçlü başladıkları sezonda bir mağlubiyet aldılar. Fakat yenildikleri maçta bile çok güçlü oynadılar. Onlar güçlü oyunla yaralı olarak geliyorlar. Bu da bizim dikkat etmemiz gereken bir konu. Rehavete kapılacak durumda değiliz. Yeni kurulduk, oyuncularımız birbirine yeni alışıyor. Maça iyi hazırlanıyoruz. Sayısal olarak eksiğimizin olduğu bir durumda inşallah bir sakatlık da yaşamayız. Çünkü şu anda herhangi bir eksiği tamamlayacak durumda değiliz. Çocuklarım iyi çalışıyor, iyi hazırlanıyoruz. En iyi halimizde sahada olmak istiyoruz."

"4'te 4 yapmak moral motivasyonu daha yukarı çıkaracak"

Atila Gerin, sezon sonunda başarıya ulaşmak için motivasyonu hep üst seviyede tutmaları gerektiğine dikkati çekti.

Takımların bazı haftalarda galibiyet serileri yaşayabileceğini dile getiren Gerin, "Yakaladığımız 3 haftalık galibiyet serisi de özgüvene ihtiyacı olan ve yeni kurulan bir takıma iyi geldi. Galibiyetlere bu açıdan bakmak istiyorum. Bursaspor gibi bir takımı yenip 4'te 4 yapmak tabii ki moral motivasyonu daha yukarı çıkaracak. Onun da kıymetini bilip yine varsa eksiklerimizi tamamlayarak devam etmek zorundayız. Çünkü hiçbir şey bitmiyor. Ne bir galibiyetle zafer geliyor ne bir mağlubiyetle başarısızlık geliyor. Bunların hepsini değerlendirip evimizdeki maça öyle çıkacağız. Avantajlıyız çünkü ikinci yarı rakibimize gideceğiz. Oraya kredilerle gitmek istiyoruz. Onun için taraftarlarımızın önünde en iyi halimizle hazırlanıp çıkmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Finansal gücü çok iyi olan takımlar var"

1. Lig'de uzun yıllar çalıştığını ve bu yılın hepsinden farklı olduğunu belirten Gerin, şunları kaydetti:

"Bu sene gerçekten en zorlu sezon gözüküyor. Çünkü büyük camia takımları var ve hepsi de hazır, hepsi de hedefe oynuyorlar. Bunun altında finansal gücü çok iyi olan takımlar var. Taraftar gücü gözükmese de yapılanması iyi takımlar bulunuyor. Geçen sene final oynayan Erokspor, 2-3 senedir bu işi zorlayan Iğdır FK, geçen sene ilk devreyi lider bitiren Pendikspor, yeni bir heyecan yaşayan Batman Petrolspor, Mardinspor gibi moral ve kondisyonla gelen takımlar var. Hepsi çok ciddi yatırımlar yapıyor. Hepsinin belli bir futbol kültürleri var. Çok ciddi bir yarış ve çekişme olacak gibi duruyor. Bu kadar fazla takımın hedefe oynayacağı bir lig, herhalde son yıllarda ilk defa oluyor."

Kaynak: AA