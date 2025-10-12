Haberler

Lider Gebzespor'da deprem! Başkan zehir zemberek sözlerle görevini bıraktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Lider Gebzespor'da deprem! Başkan zehir zemberek sözlerle görevini bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdüren Gebzespor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüp başkanı Yusuf İzzettin Öztürk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak görevini bıraktığını duyurdu. Yusuf İzzettin Öztürk, yaptığı paylaşımda ağır ifadeler kullandı ve ''Taraftarlara tek tavsiyem var; Gebzespor'u çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermeyin. Hepinizi seviyorum.'' dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumda bulunan Gebzespor'da adeta deprem yaşandı. Sahasında Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalan ve 8 hafta sonunda topladığı 20 puanla liderliğini sürdüren Gebzespor'da Başkan Yusuf İzzettin Öztürk, görevini bıraktı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Kulüp başkanı Yusuf İzzettin Öztürk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"GEBZESPOR'U KULLANMAK İSTEYENLERE PRİM VERMEYİN"

Ağır sözler sarf edenYusuf İzzettin Öztürk, 'K**pelik gizli yapılır ama gizli kalmaz. Canımdan çok sevdiğim Gebzespor'dan ayrılma vakti. Taraftarlara tek tavsiyem var: Gebzespor'u çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermeyin. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Lider Gebzespor'da deprem! Başkan zehir zemberek sözlerle görevini bıraktı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
MHP'li Yönter'den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var

MHP'li isimden dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Erkal'ın kızlarının son hali gündemde! Doğum gününde yürek burkan paylaşım

İbrahim Erkal'ın kızlarının son hali gündemde! Yürek burkan paylaşım
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.