Lider Gebzespor'da deprem! Başkan zehir zemberek sözlerle görevini bıraktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumda bulunan Gebzespor'da adeta deprem yaşandı. Sahasında Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalan ve 8 hafta sonunda topladığı 20 puanla liderliğini sürdüren Gebzespor'da Başkan Yusuf İzzettin Öztürk, görevini bıraktı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Kulüp başkanı Yusuf İzzettin Öztürk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"GEBZESPOR'U KULLANMAK İSTEYENLERE PRİM VERMEYİN"

Ağır sözler sarf edenYusuf İzzettin Öztürk, 'K**pelik gizli yapılır ama gizli kalmaz. Canımdan çok sevdiğim Gebzespor'dan ayrılma vakti. Taraftarlara tek tavsiyem var: Gebzespor'u çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermeyin. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;