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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacağı Samsunspor ile ligde 67. kez mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 28 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 7 puanla 17. sırada yer alıyor.

Milli maçlar nedeniyle verilen araya moralli giren Galatasaray, Samsunspor maçından da galip ayrılıp, serisini sürdürmek istiyor.

67. randevu

Galatasaray ile Samsunspor, bugüne kadar Süper Lig'de 66 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 44 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 defa rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 142 golüne, Samsun ekibi 54 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray, İstanbul'da 3-2 yenerken, Samsunspor da evinde 4-1 kazandı.

6 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya yenildikten sonra oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamadı. Sarı-kırmızılılar ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'i, Şampiyonlar Ligi'nde de Lille ve Stuttgart'ı mağlup etti.

Ligde evinde yenilmezlik rekoru için sahaya çıkacak

Süper Lig'de evinde son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 41 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 33 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Cimbom, Samsunspor'u yenmesi durumunda kulübün iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisi rekorunu kıracak.

Galatasaray bu sezon ligde iç sahada çıktığı 6 müsabakanın 5'ini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir'de oynanacak

Galatasaray zemin düzeltme ve bakım çalışmaları nedeniyle Samsunspor karşılaşmasını RAMS Park'ta oynamayacak. Sarı-kırmızılılar, kırmızı-beyazlılarla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

12 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 11 müsabakada 27 gol kaydederken, bu golleri 12 farklı futbolcu attı. Cimbom'da Victor Osimhen 9, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Rafael Leao, Aleksey Batrakov ve Barış Alper Yılmaz 2'şer, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Deniz Gül de 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Amed Sportif Faaliyerler kalecisi Alban Lafont da kendi kalesine attı.

Roland Sallai ve Davinson Sanchez sınırda

Galatasaray'da 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai ve Davinson Sanchez, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda yapılacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek. Sakatlığı olan Rafael Leao da sarı kart sınırında yer alıyor.

Eksikler

Galatasaray'da Samsunspor karşılaşmasında tedavileri devam eden Victor Osimhen ve Rafael Leao forma giyemeyecek. Milli takımlarında sakatlık yaşayan Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Aleksey Batrakov'un durumu son antrenmandan sonra belli olacak. Milli takımda omzundan sakatlık yaşayan kaleci Uğurcan Çakır ise takımla çalışmalarda yer aldı.

Okan Buruk ile Nenad Bjelica 2. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, bu maçla birlikte 2. kez rakip olacak. İki teknik adam daha önce 1 defa karşı karşıya geldi ve Okan Buruk'un sarı-kırmızılıları, Bjelica'nın çalıştırdığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Ali Şansalan düdük çalacak

Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı