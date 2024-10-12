Üye Girişi
Haberler

LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı

LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman futbolcu Kevin Behrens, bir taraftarın imzalatmak istediği LGBT temalı formayı "Ben bu gay saçmalığını imzalamam" diyerek imzalamadığı için süresiz kadro dışı bırakıldı.

Bundesliga ekibi Wolfburg'un 33 yaşındaki forveti Kevin Behrens bir taraftarın gökkuşaklı formasını imzalamayı reddetmesinin ardından hiç beklemediği bir cezayla karşılaştı.

SÜRESİZ KADRO DIŞI KALDI

Behrens'in, "Bu tür gay tarzı bir şeyi imzalamam" şeklindeki sözleri Alman medyasında büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası kulüp, Behrens'in eylemlerinin kulüp felsefesiyle uyuşmadığını belirterek oyuncunun süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Olay, Eylül ayında düzenlenen bir imza etkinliğinde meydana geldi. Taraftarlar çeşitli eşyalar ve formalar için oyunculardan imza alırken, Behrens'e gökkuşağı desenli bir forma uzatıldı. Ancak Behrens, bu formayı defalarca reddettikten sonra sert ifadeler kullandı.

Kulüp içindeki bir toplantıda, sportif direktör Sebastian Schindzielorz ile bir araya gelen oyuncu, bu davranışının yanlış anlaşıldığını ve "eşcinsellere karşı herhangi bir karşıtlığı olmadığını" savundu.

ÖZÜR DİLEDİ AMA...

Wolfsburg, bu olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçti ve Behrens'in kulübün değerlerine aykırı davrandığını belirtti. Kulüpten yapılan açıklamada, "VfL Wolfsburg, toplumsal sorumluluğunun farkındadır. Kulüp ve çalışanları, her zaman çeşitliliği, hoşgörüyü ve temel değerleri savunmaktadır" denildi. Behrens de daha sonra bir açıklama yaparak, "Spontan yorumlarım kesinlikle kabul edilemezdi. Bunun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İnsan Hakları Bundesliga Dünya Spor LGBT

DEM Parti, Öcalan hamlesiyle Bahçeli'nin elini havada bırakacak

Bahçeli'nin eli havada kalacak

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var

 Yüksek limitli kredi kartlarına katkı payı haberleri sonrası limit düşürme talepleri patladı

İnsanlar limitleri düşürmek için kuyruğa girdi
Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü

Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı
500

Yorumlar (2)

Hasann hasann:

Adamsın

0
0
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

oda top buda top yani her ikiside top birbirinden farkı yok imzala gitsin

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.