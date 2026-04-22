15 yaşındaki Leyla bileğinin gücüyle Avrupa'nın zirvesine çıkmak istiyor

Kayseri'de yaşayan 15 yaşındaki Leyla Dulda, geçen yıl Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda elde ettiği beşincilikten sonra bu yıl Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için mücadele verecek.

Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Leyla, geçen yıl Bulgaristan'ın Albena kentinde gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda beşinci olmayı başardı.

Leyla, yurt dışındaki ilk deneyimi olması nedeniyle dünya şampiyonluğu hedefinin gerisinde kalsa da düzenli çalışıp yeniden Türkiye şampiyonu olarak, mayısta Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Antrenmanlarına aralıksız devam eden Leyla, dünya beşinciliğinin ardından Avrupa şampiyonu olarak ülkesine altın madalyayla dönmek istiyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Gençlik ERVA Spor Kulübü sporcusu Leyla Dulda, AA muhabirine, hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.

"Hedef birincilik"

Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı her zaman yukarıya taşımak istediğini belirten Leyla, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası'nda hedefim birincilikti olmadı ama bu sene Avrupa'da olacak. Mayısta Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Hedefim birinci olmak. Oradan sonra da Dünya Şampiyonası var. Geçen seferki beşinciliğimi, bu sefer zirveye taşıyacağım. 15 yaş altında, 60 kilogramda mücadele edeceğim. Hedef birincilik. Başka hedeflere yer yok. Dünya Şampiyonası'ndaki başarımı Avrupa Şampiyonası'nda devam ettirmek istiyorum."

Leyla, çevresindekilerin bilek güreşi yaptığına şaşırdığını ancak emek ve çabayla birçok başarıya ulaştığını dile getirdi.

Başarı elde ettikçe herkesin güvenini kazandığını vurgulayan Leyla, "Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırarak istiyorum. İki kolda da birinci olup 4 madalya sahibi olmak istiyorum." dedi.

"İnşallah şampiyon olacağız"

Antrenör Davut Gökdoğan da Leyla'nın şampiyonalara bu yıl daha tecrübeli şekilde katılacağını ifade etti.

Gökdoğan, geçen yıl istedikleri başarının gerisinde kaldıklarını belirterek, "Bu sene yarışlara daha çok çalışarak girdik. Sporcumuz, her iki kolda da Türkiye Şampiyonu oldu. Mayısta Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Ümidim inşallah her iki kolda da Avrupa Şampiyonu olması. 15 yaş altı kategorisinde yarışıyor. İnşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon

Türkiye'de bir ilk! Emniyet derbi öncesi düğmeye bastı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü
Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var

Katilin annesi neden tutuklandı? Büyük ihmal savcılık açıklamasında
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor

Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor