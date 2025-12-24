Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı
Fenerbahçe, Lewandowski'nin menajeri ile görüşme gerçekleştirmişti. İspanyol basınına göre; Lewandowski'ye Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'den teklifler geldi. 37 yaşındaki yıldız oyuncu, bu 3 ülkeden gelen teklifler karşısında yıllık 15 milyon euro maaş talep ettiği aktarıldı.
- Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen tekliflere karşılık yıllık 15 milyon euro maaş talep ettiği belirtildi.
- Robert Lewandowski'nin bu sezon Barcelona formasıyla 18 maçta 8 gol attığı ve 2 asist yaptığı bildirildi.
La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona'nın formasını giyen Robert Lewandowski'nin Katalan ekibindeki geleceği belirsizliğini korurken yeni bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE'DEN İSTEDİĞİ MAAŞ ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe, Robert Lewandowski'nin menajeri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirmişti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Lewandowski'ye Suudi Arabistan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'den talipler çıktı. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun, bu 3 ülkeden gelen teklifler karşısında yıllık 15 milyon euro maaş talep ettiği, daha sonrasında da tüm teklifleri reddettiği ifade edildi.
BARCELONA'DAKİ GELECEĞİ
Öte yandan Polonyalı oyuncunun Barcelona'daki geleceği merak ediliyor. Lewandowski'nin ailesiyle birlikte Barcelona'da yaşamaktan mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Barcelona formasıyla bu sezon 18 maçta süre bulan Lewandowski, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.