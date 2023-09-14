- Levent Eriş: "Lige güçlü bir şekilde başladığımızdan ötürü mutluyuz"

KASTAMONU - TFF 2. Lig. Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Kastamonuspor'da teknik direktörü Levent Eriş, "Futbol uzun vadeli bir oyun. Dünü yok, bugünü var. Dünü kimse hesaba katmaz. Önümüze bakmamız gerektiğini biliyoruz. 3 maç kazandık diye ne şampiyon olduk ne de play-off'a kaldık" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, ligde çıktığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Lider konumda bulunan Kastamonuspor, pazar günü İnegölspor'u evinde ağırlayacak. İnegölsppor maçı hazırlıklarını sürdüren Kastamonuspor, karşılaşmada galibiyet alarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Düzenlenen haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, aldıkları galibiyetlerin rahatlığına kapılmadan gelecek maçlara hazırlanmaya devam edeceklerini belirtti.

"Önümüze bakmamız gerektiğini biliyoruz"

Lige başarılı bir şekilde başladıklarını belirten Eriş, "Mutluyuz. Türkiye'nin dört bir tarafında Kastamonu'yu seven, Kastamonuspor sevdalılarının sesi çıkmaya başladı. Bu bizi mutlu ediyor. İnsanlar başarısızlıktan dolayı sinmişlerdi, içine kapanmışlardı. Onları mutlu görmek bizleri mutlu görüyor. Futbol uzun vadeli bir oyun. Dünü yok, bugünü var. Dünü kimse hesaba katmaz. Önümüze bakmamız gerektiğini biliyoruz. 3 maç kazandık diye ne şampiyon olduk ne de play-off'a kaldık. Ayağı yere basan, sağlam yürüyen, tevazu sahibi bir ekibiz. Biz yolumuzu biliyoruz. Kazanacağımızı biliyoruz. Böyle başlangıçlar yapmak daha umutla bakmamıza yardımcı oluyor. Oyuncularımın mücadelesinden ve takımdaşlığından memnunum" dedi.

"Kazanıp yola devam etmekten dolayı mutluyuz"

Fethiyespor karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eriş, "Futbolun ne demek olduğunu biliyoruz. Ambiyans Fethiyespor'un lehineydi, hava sıcak, sıkıntılı bir deplasmandı. Fethiye maçının ilk yarısında topa tamamen sahip olmakla birlikte pozisyon üretmekte zayıftık. İkinci devre rakibimizin yerlerden kalkamadığını görmemiz ilk devrede ne kadar doğru iş yaptığımızı gösterdi. Talihsiz sakatlıklar maalesef mecburi değişikliklere neden oldu. O mecburi değişiklikler neticesinde zaman zaman bizim adımıza oyundan kopmalar oldu. Zorunlu değişikliklerden sonra rakibin yakaladığı 2-3 pozisyon var, burada da kalecimizin desteğini aldık. Bireysel hatalarımız oldu, pozisyon verdik. Bana göre cılız pozisyonlardı. Rakibe aslı olmayan bir penaltı verildi. Hemen bir dakika sonra bize verilmesi gereken bir penaltı var. Hakem en kötü hakemlerden bir tanesiydi. Eğer iyi takımsanız hakemi de yenmeniz gerekiyor. Biz sahanın dışında da kazanmayı çok arzu eden bir ekibiz. Arkadaşlığı oluşturan bir ekibiz ki bunun göstergesi sonuçlar Son on dakikada 'oyunu kurtarmak' ya da 'oyunu kazanmak' üzerine düşünüp yaptığımız hamle var. Oyunu kurtarmak, berabere kalmak isteseydim Yasin'i orta sahaya alıp orta sahayı güçlü tutardım. Zahit'i alarak kazanmak istediğimizi gösterdik. Sistem değişikliğine gittik, 4'lü savunmaya geçtik ve kazanma hamlesi yaptık. Bana masal anlatmasınlar, kazanmak istediğimizi son dakikaya kadar gösterdik. Kazanıp yola devam etmekten dolayı mutluyuz" diye konuştu.

"Şampiyonluk kazanmaktan ve kazanma isteğinden geçer"

Hakem hatalarına rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Eriş, "Talihsiz sakatlıklar nedeniyle zaman zaman maçtan kopmalar oldu. Maçın ilerleyen dakikalarında kontrolü yine ele aldık. Bu sefer de saçma bir pozisyonda penaltı çalındı. Abdullah görevini yaptı ve penaltıyı kurtardı. Berbat bir hakem yönetimi vardı. Bazen 'hakemi de yeneceksin' tabiri buradan geliyor. Bu pozisyon dışında rakibimizin cılız atakları oldu. Ama futbol yalnızca sahanın içinde kazanılmıyor. Saha dışında da maçı kazanmak için çalışmalarımız var. Bu noktada takımdaşlık olgusunun ve aile ortamının oluşması bizim elimizi çok güçlendiriyor. Ben de maçı kazanmak için hamleler yaptım. Taktik değişikliğe gittik. Zahit'i oyuna aldık. Eğer oyunu tutmak istesem Yasin'i alırdım. Biz kazanmak istedik. Şampiyonluk kazanmaktan ve kazanma isteğinden geçer" şeklinde konuştu.