Levent Çukur, Türk Profesyonel Boksta İlk Orta Hakem Unvanını Kazandı

Eski dünya şampiyonu boksör Levent Çukur, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen WBO ve WBA kadınlar dünya şampiyonluk maçında orta hakem olarak görev yaptı. Çukur, Türk profesyonel boks tarihinin ilk orta hakemi unvanını elde etti ve Türkiye'nin boks alanındaki hedeflerini açıkladı.

Gecede EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Antrenör Bülent Başer ve dünya şampiyonu Sebastion Formella da Levent Çukur'u yalnız bırakmadı.

Aynı zamanda Almanya Boks Federasyonu BDB tarafından hakemler boks kurulu başkanı olarak atanan Çukur, hakemlere seminerler vermesi için de yetkilendirilerek, göreve başladı. Hedefinin profesyonel boksta Türkiye'nin adını dünya tarihine altın harflerle yazmak olduğunu belirten Çukur, "Bu manada çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Yüzlerce öğrencim şu an dünyanın çeşitli yerlerinde maçlara çıkıyor. Oğlum Emre, dünya şampiyonluk maçına doğru emin adımlarla yürüyor. Sokaklarda gençlerimiz suça bulaşmasın diye getirip boksa başlatarak, daha disiplinli bir hayat yaşamalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Levent Çukur'un sahibi olduğu Leo's Boxgym isimli boks okulunun basın danışmanı Vedat Alyaz da Avrupa'da yaşayan Türklerin boksun her alanında ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
