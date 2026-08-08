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Açıkgöz: 1 puan kaybetmekten iyidir

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, Mardin 1969 Spor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik sorumlu Levent Açıkgöz, galibiyet alamadıklarını ancak 1 puanın iyi olduğunu ve takımın her geçen gün daha iyiye gideceğini söyledi.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Mardin 1969 Spor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet alamadık ama 1 puan da kaybetmekten iyidir. Takımımızın her geçen gün daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Ligin ilk maçında her takım gibi biz de galibiyetle başlamak istiyorduk. Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarıya daha iyi başladık. Her maç öncesi maçı kazanmak için kriterlerimiz var. Bunların gerisinde kaldık. Hava şartlarına rağmen oyuncularımız çok mücadele etti. Galibiyet alamadık ama 1 puan da kaybetmekten iyidir. Takımımızın her geçen gün daha iyi olacağını düşünüyoruz. Rakibimizi de tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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