Haberler

Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da kariyerine kötü bir başlangıç yapan Leroy Sane, RAMS Başakşehir maçının ardından toparlanarak Almanya Milli Takımı'na kadar yükselmişti. Ancak son oynanan Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarında etkisiz kalan yıldız oyuncunun performansı yeniden tartışma konusu oldu. Ünlü spor yorumcuları, yıldız oyuncuyu sert bir dille eleştirdi.

  • Leroy Sane, Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
  • Leroy Sane, Galatasaray'ın son Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarında etkisiz bir performans sergiledi.
  • Leroy Sane, Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı sonrası yeniden Almanya Milli Takımı'na seçildi.

Galatasaray kariyerine kötü başlayan Leroy Sane, ligde oynanan RAMS Başakşehir maçının ardından toparlanmış ve gösterdiği iyi performansla yeniden Almanya Milli Takımı'na kadar seçilmişti.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Ancak Galatasaray'ın son olarak oynadığı Trabzon spor ve Kocaeli spor maçlarında sahada neredeyse yokları oynayan yıldız oyuncu, tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Alman yıldız özellikle Kocaeli spor deplasmanında çok etkisiz bir görüntü sergiledi.

''ET MİSİN BALIK MISIN?''

Leroy Sane ilgili tartışmalara ünlü spor yorumcuları da katıldı. Sinan Engin, katıldığı bir programda Sane hakkında konuşarak, ''Bir gün bakıyorsun çok iyi oynuyor, işte Sane bu diyoruz. Diğer maç bakıyoruz ayağına top bile değmiyor. Et misin balık mısın Sane?'' ifadelerini kullandı.

"LEROY SANE İLE YÜRÜMEZ"

Levent Tüzemen ise Alman yıldız için, " Leroy Sane'nin bir tane etkili ortası yok, top kayıpları var ve rahat oynuyor. Galatasaray'ı hücumda taşımadığı sürece Sane'ye bu paraları niye verdiler? Hiçbir şeyi yok. Leroy Sane ile bu iş yürümez. Galatasaray, iyi bir kanat oyuncusu almalı. Sane, bir var, bir yok." yorumunda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu maçlarda 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu

Yok artık Tedesco! Bunu Mourinho bile başaramamıştı
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber

Yıldız isimden Beşiktaşlıları sevinçten çılgına döndürecek haber
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.