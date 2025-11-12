Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı

Galatasaray kariyerine kötü başlayan Leroy Sane, ligde oynanan RAMS Başakşehir maçının ardından toparlanmış ve gösterdiği iyi performansla yeniden Almanya Milli Takımı'na kadar seçilmişti.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Ancak Galatasaray'ın son olarak oynadığı Trabzon spor ve Kocaeli spor maçlarında sahada neredeyse yokları oynayan yıldız oyuncu, tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Alman yıldız özellikle Kocaeli spor deplasmanında çok etkisiz bir görüntü sergiledi.

''ET MİSİN BALIK MISIN?''

Leroy Sane ilgili tartışmalara ünlü spor yorumcuları da katıldı. Sinan Engin, katıldığı bir programda Sane hakkında konuşarak, ''Bir gün bakıyorsun çok iyi oynuyor, işte Sane bu diyoruz. Diğer maç bakıyoruz ayağına top bile değmiyor. Et misin balık mısın Sane?'' ifadelerini kullandı.

"LEROY SANE İLE YÜRÜMEZ"

Levent Tüzemen ise Alman yıldız için, " Leroy Sane'nin bir tane etkili ortası yok, top kayıpları var ve rahat oynuyor. Galatasaray'ı hücumda taşımadığı sürece Sane'ye bu paraları niye verdiler? Hiçbir şeyi yok. Leroy Sane ile bu iş yürümez. Galatasaray, iyi bir kanat oyuncusu almalı. Sane, bir var, bir yok." yorumunda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu maçlarda 3 gol attı ve 3 asist yaptı.