Leroy Sane'den Sacha Boey'e sürpriz telefon

Leroy Sane'den Sacha Boey'e sürpriz telefon
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Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, takımının transfer çalışmalarında devreye girerek eski takım arkadaşı Sacha Boey'a telefon açtı. İkili arasında uzun bir görüşmenin yapıldığı belirtilirken, istediği teklifleri henüz alamayan Fransız oyuncunun Galatasaray'a sıcak bakmaya başladığı dile getirildi.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane, takımının transfer çalışmalarına katkıda bulunmak adına devreye girdi.

SACHA BOEY'A TELEFON AÇTI

Alman basınında yer alan haberlere göre; Leroy Sane, Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı olan Sacha Boey'a telefon açtı. Haberde, Alman futbolcunun eski Galatasaraylı olan Boey'a yeniden Galatasaray'a dönmesini tavsiye ettiği belirtildi.

Leroy Sane'den Sacha Boey'e sürpriz telefon

BU KEZ SICAK BAKIYOR

İkili arasında gerçekleşen görüşmenin uzun sürdüğü ve Fransız oyuncunun henüz istediği teklifleri alamadığını Sane'ye ilettiği kaydedildi. Boey'un bu doğrultuda daha önce Galatasaray'a dönmek istemediği ancak bu kez Sarı-kırmızılılara dönme fikrine sıcak bakmaya başladığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin kadroda düşünmediği Boey, geçtiğimiz sezonda 21 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

önce oyuncuyu satıp sonra geri almak nedir arkadaş !

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