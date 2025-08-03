Leroy Sane'den Sacha Boey'e sürpriz telefon
Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, takımının transfer çalışmalarında devreye girerek eski takım arkadaşı Sacha Boey'a telefon açtı. İkili arasında uzun bir görüşmenin yapıldığı belirtilirken, istediği teklifleri henüz alamayan Fransız oyuncunun Galatasaray'a sıcak bakmaya başladığı dile getirildi.
Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane, takımının transfer çalışmalarına katkıda bulunmak adına devreye girdi.
SACHA BOEY'A TELEFON AÇTI
Alman basınında yer alan haberlere göre; Leroy Sane, Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı olan Sacha Boey'a telefon açtı. Haberde, Alman futbolcunun eski Galatasaraylı olan Boey'a yeniden Galatasaray'a dönmesini tavsiye ettiği belirtildi.
BU KEZ SICAK BAKIYOR
İkili arasında gerçekleşen görüşmenin uzun sürdüğü ve Fransız oyuncunun henüz istediği teklifleri alamadığını Sane'ye ilettiği kaydedildi. Boey'un bu doğrultuda daha önce Galatasaray'a dönmek istemediği ancak bu kez Sarı-kırmızılılara dönme fikrine sıcak bakmaya başladığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin kadroda düşünmediği Boey, geçtiğimiz sezonda 21 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.