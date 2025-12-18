Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda, Alman futbolcu Leroy Sane'nin vatandaşı ikna sürecinde kilit rol üstleneceği belirtildi.
- Galatasaray, Real Madrid forması giyen 32 yaşındaki Alman stoper Antonio Rüdiger'i transfer etmek istiyor.
- Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Alman yıldız Leroy Sane, Rüdiger'i ikna etmeye çalışacak.
- Real Madrid'de bu sezon 11 maça çıkan 32 yaşındaki Rüdiger, sahada 864 dakika kaldı.
Süper Lig devi Galatasaray, savunma hattına takviye yapmak isterken, sarı-kırmızılı yönetim gözünü dünyaca ünlü bir yıldıza çevirdi.
GALATASARAY'DAN RUDIGER'E KANCA
Ligde şampiyonluk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise en az çeyrek final oynamak isteyen isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına Real Madrid forması giyen 32 yaşındaki Alman stoper Antonio Rüdiger'i transfer etmek istiyor.
SANE İKNA EDECEK
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Rüdiger'i ocak ayında getirmeye çalışacak olan sarı-kırmızılıların transferdeki planı da belli oldu. Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Alman yıldız Leroy Sane, bu transferde devreye girerek vatandaşı Rüdiger'e Galatasaray'ı ve buradaki hedefleri anlatarak yıldız ismi ikna etmeye çalışacak.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de bu sezon 11 maça çıkan 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, sahada 864 dakika kalırken, gol ya da asist katkısında bulunamadı.