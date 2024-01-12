Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katarak 188. yabancı futbolcusunu transfer etti

Fenerbahçe'nin, Almanya'nın Union Berlin ekibinden kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci, kulüp tarihinin 188. yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.

Tarihindeki ilk İtalyan futbolcu transferini Ranço'yu kadrosuna katarak yapan sarı-lacivertli ekibin bir diğer İtalyan oyuncusu ise Baldini olmuştu.

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda da Brezilya asıllı İtalyan Joao Pedro'yu kadrosuna dahil etmişti.

Leonardo Bonucci'yi de transfer eden Fenerbahçe, 188. yabancı futbolcu transferini gerçekleştirdi.

Devre arasının ilk transferi

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim oldu.

Başkan Ali Koç döneminin 92. transferi olan İtalyan oyuncu, 2023-2024 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilerin ilk hamlesi olarak ön plana çıktı.

Bonucci'nin 9. kulübü Fenerbahçe

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'ye imza atarak profesyonel kariyerinde 9. takımını seçti.

Kariyerine 2005 yılında ülkesinin Viterbese takımında başlayan Bonucci ardından Inter'in 19 yaş altı takımına katıldı. Burada A takım seviyesine yükselen İtalyan savunmacı, ardından Treviso, Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan ve Union Berlin formalarını giydi.

Juventus ile zirveye çıktı

Leonardo Bonucci, kariyerinde Juventus ile dünya futbolunun zirvesine çıktı.

Uzun süre en iyi savunmacılar arasında gösterilen Bonucci, en istikrarlı dönemini de yine Juventus'ta sergiledi.

Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları

Sarı-lacivertli kulübün, Leonardo Bonucci de dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 188 futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (28): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack

Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi

Sırbistan (4): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado

Fransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski

İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic

Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette

Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski

Bosna Hersek (2): Demir Hotic, Edin Dzeko

Güney Afrika (1): John Moshoeu

İsrail (1): Haim Revivo

Meksika (1): Diego Reyes

Kosova (1): Vedat Muric

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues

Ekvador (1): Enner Valencia

Kongo (1): Marcel Tisserand

Tanzanya (1): Mbwana Samatta

Güney Kore (1): Min-jae Kim

Sierra Leone (1): Steven Caulker

Belçika (1): Michy Batshuayi

Norveç (1): Joshua King

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.