Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız
"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"
Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz
Düşürülen yolcu uçağı için Aliyev'i aradı: Özür diliyoruz
Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
Anne Güran siyahlar içinde kürsüde! İşte karar öncesi son sözleri
Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun
Kobani, ABD'den sonra bir ülkeye daha yalvardı: Türkiye ile konuşun

Leeds United, taraftarlarının yaptığı Filistin karşıtı tezahüratı kınadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Championship takımlarından Leeds United, bazı taraftarlarının İsrailli futbolcuları Manor Solomon için söylediği Filistin karşıtı tezahüratı kınadı.

İngiltere Championship zirvesinde yer alan ve Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Leeds United, bazı taraftarlarının İsrailli futbolcuları Manor Solomon için söylediği Filistin karşıtı tezahüratı ardından harekete geçti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ ÇEKEN FİLİSTİN TEZAHÜRATI

Solomon'a sevgilerini göstermek isterken ayrımcılık içeren sözler sarf eden Leeds United taraftarları yaptıkları tezahüratta, "Aklımda Manor Salomon var ve o Filistin'den nefret ediyor" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekmişti.

Leeds United'dan Filistin tezahüratına kınamaManor Solomon

KULÜPTEN KINAMA GELDİ

Bunun üzerine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Leeds United basın sözcüsü, kulübün bu duruma kayıtsız kalamayacağını söyleyerek "Kulüp bu davranışı kınıyor. Her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikasına sahibiz" ifadelerini kullandı.

Leeds United, taraftarlarının yaptığı Filistin karşıtı tezahüratı kınadı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz
img

Marmaray'da intihar! Seferler gecikmeli olarak yapılıyor
img

Icardi'den Wanda'ya olay banyo sorusu
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Demekki zamaninda boşuna 2 taneninizi ex yapmamisiz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

İsrail tüm dünya da lanetlendi çok şükür biz de ki kemalistler bi de diktatör bi kaç rejim dışında destekcileri kalmadı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti milletvekilleri İmralı'da Öcalan ile görüşüyor
DEM Partili 2 isim İmralı'da! Beklenen görüşme başladı
Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda intihar
Marmaray'da intihar! Seferler gecikmeli olarak yapılıyor
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız
Erdoğan'dan net faiz mesajı
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi

Son Dakika Haberleri

YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan final bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.