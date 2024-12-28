Leeds United, taraftarlarının yaptığı Filistin karşıtı tezahüratı kınadı

İngiltere Championship zirvesinde yer alan ve Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Leeds United, bazı taraftarlarının İsrailli futbolcuları Manor Solomon için söylediği Filistin karşıtı tezahüratı ardından harekete geçti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ ÇEKEN FİLİSTİN TEZAHÜRATI

Solomon'a sevgilerini göstermek isterken ayrımcılık içeren sözler sarf eden Leeds United taraftarları yaptıkları tezahüratta, "Aklımda Manor Salomon var ve o Filistin'den nefret ediyor" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekmişti.

Manor Solomon

KULÜPTEN KINAMA GELDİ

Bunun üzerine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Leeds United basın sözcüsü, kulübün bu duruma kayıtsız kalamayacağını söyleyerek "Kulüp bu davranışı kınıyor. Her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikasına sahibiz" ifadelerini kullandı.