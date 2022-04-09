LeBron James'ten gurur veren Fenerbahçe paylaşımı! Zaferimizi dünyada görmeyen kalmadı

Fenerbahçe Safiport, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen EuroLeague Women Final Four organizasyonda finale yükselebilmek için Çekya ekibi, USK Prag ile karşılaştı. Sarı-Lacivertliler, mücadeleden 83-74 galip ayrıldı ve finale çıktı.

PAZAR GÜNÜ FİNAL

Fenerbahçe, pazar günü Sopron Basket'i mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldıracak.

"YANIYOR"

Kayla McBride'ın yer aldığı bir videoyu paylaşan LeBron James'ten tebrik geldi. Paylaşımda alev emojisi kullanan Lakers'ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron, "Yanıyor! Kayla oyunu domine etti, çok sert!" notunu düştü.LeBron'un paylaşımına Fenerbahçeliler yorum yağdırdı.

"51 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR"

BeIN Sports Basketbol Yayınları Müdürü İsmail Şenol, LeBron James'in söz konusu paylaşımı için "51 milyon takipçisi olan LeBron James, EuroLeague finaline kalan Fenerbahçe kadın basketbol takımını paylaştı. Paylaştığı tweet'te Fenerbahçe taraftarı için "EuroLeague kadınlar tarihinin en iyi atmosferi" yazıyor. Paranın satın alabileceği bir şey değil bu. Acayip bir tanıtım" ifadelerini kullandı. NBA'den pek çok isim de bu zaferi kutladı

Taraftarlardan gelen bazı yorumlar: