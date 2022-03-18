Lampard teknik direktörlüğe alışamadı! Gole sevinirken elini kırdı - Haberler

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Lampard teknik direktörlüğe alışamadı! Gole sevinirken elini kırdı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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İngiltere Premier Lig'de Everton, Newcastle'ı son dakikada bulduğu golle mağlup etti. Kenarda büyük sevinç yaşayan Everton kulübesinde teknik direktör Frank Lampard, kutlama esnasında elini kırdı.

Ligde zor günler geçiren Everton, sahasında Newcastle United'ı 90+9. dakikada Alex Iwobi'nın golüyle 1-0 yendi. 25 puanla düşme hattının bir sıra üstünde yer alan Everton, bu zaferle büyük nefes aldı.

Lampard teknik direktörlüğe alışamadı! Gole sevinirken elini kırdı

ELİNİ KIRDI

90+3'te bulduğu golle Newcastle'ı yenen Everton büyük sevinç yaşadı. O sırada kulübede talihsiz bir kaza meydana geldi. Everton'ın teknik direktörü Frank Lampard, son dakika golüyle gelen galibiyete sevinirken elini kırdı.

Lampard teknik direktörlüğe alışamadı! Gole sevinirken elini kırdı

"HER MAÇ ALABİLİRLER"

Basın mensuplarının, "Galibiyet için kaç kemik daha feda etmeye hazırsın" sorusuna Lampard, "Her maç bir tane alabilirler" yanıtını verdi.

Lampard teknik direktörlüğe alışamadı! Gole sevinirken elini kırdı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Premier League, Newcastle United FC, Frank Lampard, Spor, Haberler

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