Ladik Belediyespor, Devrekspor'u 1-0 Mağlup Etti

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grupta mücadele eden Ladik Belediyespor, Devreksporu sahasında 1-0 yendi.

Rahmi Güler Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada Zeynep Özçelik orta hakem olarak görev yaptı. Batuhan Yurtseven, İsmail Sefa Acar ve Ömer Ergün yardımcı hakem olarak görev aldı.

Maçın tek golünü 9'uncu dakikada Samican Özkan kaydetti.

Belediye Başkanı Adnan Topal maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takımımız yeni hocamızla hızla toparlanıyor. Futbolcular uyum sağladıkça daha çok başarılar alacağız. 3 puan tabii ki önemli ama sportif centilmenlik daha önemli. Her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçı Belediye Başkan Yardımcısı ve Ladik Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Karahan da tribünden takip etti.