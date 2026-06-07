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L'Etape Marmaris by Tour de France'ta pedal heyecanı başladı

L'Etape Marmaris by Tour de France'ta pedal heyecanı başladı
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Dünyanın prestijli amatör bisiklet yarışı L'Etape Marmaris by Tour de France, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla Marmaris'te başladı. Kaymakam Kaya sporculara başarı diledi, Fethiye Kaymakamı da yarışa katıldı.

Dünyanın en prestijli amatör bisiklet organizasyonlarından biri olan L'Etape Marmaris by Tour de France yarışında genel start verildi. Yerli ve yabancı çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyon, Marmaris'in eşsiz doğal güzellikleri arasında büyük bir heyecanla başladı.

Sporcular, ilçenin zorlu parkurlarında derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele ederken, yarışa vatandaşlar ve turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Kaymakam Kaya'dan sporculara başarı dileği

Yarış öncesinde değerlendirmelerde bulunan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, organizasyonun ilçe için önemli bir değer olduğunu belirterek tüm sporculara başarılar diledi.

Kaya, "Bizleri güzel ve heyecan dolu bir yarış bekliyor. Yarışa katılan tüm sporcularımıza kazasız ve başarılı bir mücadele diliyorum. Organizasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için görev yapan kamu personelimize, federasyon yetkililerimize ve firma çalışanlarımıza kolaylıklar temenni ediyorum. Bu önemli organizasyona katkı sağlayan sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fethiye Kaymakamı da yarışa katıldı

Organizasyona katılan isimler arasında Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da yer aldı. Yarış öncesinde bir araya gelen Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, sporcularla sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

Kaymakam Kaya, yarışa katılan tüm sporcuların güvenli, centilmence ve kazasız bir mücadele ortaya koymasını temenni etti.

Spor, turizm ve doğa Marmaris'te buluştu

Gençlik Yılı kapsamında düzenlenen organizasyon, sporun, turizmin ve doğanın bir araya geldiği önemli etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor. Uluslararası düzeyde ilgi gören yarış, Marmaris'in spor turizmindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyarken, ilçede gün boyunca büyük bir heyecanın yaşanması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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