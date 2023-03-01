'Omuz omuza' kampanyasına bağlanan Mbappe söylediği sözlerle Türkiye'nin kalbini fethetti

Yaşanan deprem felaketi sonrası uygulamaya konulan "Omuz omuza" kampanyasına PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'de destek verdi. Türkiye için oldukça üzgün olduğunu söyleyen Mbappe, "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyüktü. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Omuz Omuza kampanyasına destek olmak için canlı yayına bağlandı ve önemli mesajlar verdi.

"BU GERÇEKTEN BÜYÜK BİR TRAJEDİ"

"Omuz omuza" yardım kampanyasına bağlanan Mbappe, "Bu programın parçası olduğum için gurur duyuyorum. Türkiye'de yaşanan büyük bir trajedi. Büyük acılar yaşandı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum gerçekten. Dünyanın futbol camiası bir araya toplanacak ve Türkiye'ye verecektir." dedi.

"BU YARDIM BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Düzenlenen kampanyanın önemine de değinen yıldız futbolcu, "Bu yardım benim için önemli. Sıra dışı bir görev. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak diye umuyorum. Ben Fransızca konuşmayı tercih ettim. Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. İlk olarak, tabii ki insanların, çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

"Omuz omuza" kampanyasına bağlanarak elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Mbappe, kampanyadan ayrıldıktan sonra resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaparak ülkemize destek oldu.