KYK Futbol Turnuvası Bayburt'ta Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023-2024 Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Futbol Turnuvası, Bayburt Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşti. Soğuk havaya rağmen üniversiteli gençlerin katılımıyla renkli bir maç oynandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 2023-2024 Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Futbol Turnuvası Bayburt Erkek Öğrenci Yurdunda barınan üniversiteli gençlerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Daha çok iklim olarak sıcak illerden Bayburt'a okumaya gelen gençler soğuğa, üşümeye aldırış etmeyip, dondurucu havada top koşturdular. Yaklaşık eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ise gençlerin futbol hevesine engel olamadı.

Profesyonel lig maçı gibi düzenlenen turnuvada lisanslı hakemler, sağlıkçılar sahada hazır bulundular. Turnuvayı izlemeye gelen Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, yedek kulübesinde yerlerini alarak destekledikleri takıma yer yer taktikler vererek, tezahüratlar ederek maç bitimine kadar arkadaşlarına desteklerini sürdürdüler. Kendileri için hazırlanan formaları giyindikten sonra maçın oynanacağı semt sahasına gelen öğrencilerin son kontrolleri TFF lisanslı hakemlerce yapıldı. Maç öncesi iki takımın kaptanları da centilmenlikte bulunarak birbirlerine başarılar dileyip, sarıldılar. Ağırlıklı olarak Diyarbakır, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep gibi sıcak illerden Bayburt'a üniversite okumaya gelen Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Bayburt'un soğuk havasına aldırış etmeden maç oynayıp, gönüllerince eğlendiler. Keyifli vaktin geçirildiği, yer yer kazaların, sakatlıkların yaşandığı turnuvayı ise Kadirhan Yılmaz, Firdevs Kılınç, Ümmühan Yavuz üçlüsü yönetti. Bayburt2 ve Bayburt10 olarak iki takıma ayrılan öğrenciler, dondurucu havada seyir zevki yüksek bir maç oynadılar. Maça hızlı başlayan Bayburt10 takımı ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

"Hava soğuk, yürekler sıcak"

"Hava çok soğuk ama yürekler gayet sıcak" diyerek konuşan Kadir Bayram isimli öğrenci, "Bugün KYK'nın düzenlediği futbol turnuvasına hep beraber eşlik ediyoruz. Hava çok soğuk ama yürekler gayet sıcak. Skorbordu görüyorsunuz, desteklediğim takım 2-0 önde. İkinci yarıyı hep beraber izlemeye devam edeceğiz, galibiyeti inşallah hep birlikte kutlayacağız. Farklı farklı şehirlerden arkadaşlar edindik, bizler için çok güzel bir ortam oldu" ifadelerini kullandı.

Takım olarak kendilerine güvendiklerini, maçı rakip takıma vermeyeceklerini belirten Bayburt10 takımının kalecisi Ömer Asım Doğrul isimli öğrenci, "Yurtlar arası düzenlenen turnuvaya katılım sağladık. 13 takım olduk, kendimize güveniyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır gibi çeşitli illerden gelen kardeşlerimizle farklı takımlar oluşturduk ve turnuvada mücadelemizi sürdürüyoruz. Bayburt10 takımı olarak kendimize güveniyoruz, maçı rakip takıma vermeyeceğimize inancımız tam" dedi.

"Aşırı soğuk bir hava var ama bizler keyifli vakit geçiriyoruz"

Turnuvayı düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür eden Murat Başaran isimli öğrenci ise, "KYK'lar arası futbol turnuvası güzel bir şekilde devam ediyor. Öncelikle bu turnuvayı düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ederiz. Şu an seyir zevki yüksek bir maç oynanıyor, hava aşırı soğuk ama bizler keyifli vakit geçiriyoruz. İnşallah maçı kazanacağız" diyerek konuştu.

Turnuva 5 golle bitti

İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Bayburt10 takımı ikinci yarıya hızlı başladı. İkinci yarı ise 3 gol daha atan Bayburt10 takımı, rakibi Bayburt2 takımına 5 fark attı. Hakemin maçı bitirmesiyle beraber maç sona ererken, Bayburt10 takımı,Bayburt2 takımını 5-0 mağlup etti. Maçı kazanan Bayburt10 takımı oyuncuları saha kenarında bekleyen arkadaşlarıyla birlikte saha içinde kutlama yaptılar. Kutlamaların ardından, soğuk havada oynanan turnuva sona erdi. - BAYBURT