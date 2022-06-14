Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nden TFF seçimleri açıklaması - Haberler

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Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nden TFF seçimleri açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nden TFF seçimleri açıklaması

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi öncesi yaptığı açıklamada, "Sağda solda lobi, algı yaparak Türk futboluna peşkeş çekmek isteyenlere sözümüz olsun, bu fırsatı vermeyeceğiz" dedi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi öncesi yaptığı açıklamada, "Sağda solda lobi, algı yaparak Türk futboluna peşkeş çekmek isteyenlere sözümüz olsun, bu fırsatı vermeyeceğiz" dedi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, 16-17 Haziran'da yapılacak TFF başkanlık seçimi öncesi yazılı bir açıklama yaptı. Öksüz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adaleti isteyeni neden istemiyoruz?

Malumumuz önümüzdeki günlerde TFF Başkanlık seçimi var. Bu seçim öncesinde yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

Temiz, adaletli, ahlaklı futbol için TFF yönetimi içerisinde bulunduğu günden bu yana çalışmalar gayret sarfeden Mustafa Hacıkerimoğlu tüm Anadolu futbol kulüplerinin takdirini kazanmış ve kulüplerimiz desteklerini paylaşmışlardır. Hal böyleyken Hacıkerimoğlu'nun temiz futbol anlayışı malum kesimleri rahatsız etmiştir.

Bu kesimlerin, Hacıkerimoğlu'nun tekrar TFF yönetim kuruluna girmemesi için şaşırmadığımız bir şekilde algı operasyonları yaptığını gülerek izliyoruz.

Biz tüm temiz futbol sevdalıları olarak, tüm Anadolu kulüpleri olarak Hacıkerimoğlu'nun arkasındayız ve olmaya devam edeceğiz.

Sağda solda lobi, algı yaparak Türk futboluna peşkeş çekmek isteyenlere sözümüz olsun bu fırsatı vermeyeceğiz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İsmail Turgut Futbol Spor Haberler

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