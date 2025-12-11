Erbaş'tan Kütahyaspor-Eskişehirspor maçı öncesi şampiyonluk mesajı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Cumartesi günü lider Kütahyaspor, kendi sahasında ligin 3. sırasında yer alan Eskişehirspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesinde MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş önemli açıklamalarda bulundu.

Kütahyaspor'un son haftalardaki üstün performansına dikkat çeken Milletvekili Erbaş, takımın sahada ortaya koyduğu mücadeleyle yine galibiyete uzanacağına inandığını belirtti. Erbaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Her zaman olduğu gibi maddi ve manevi olarak şehrimizin takımı Kütahyaspor'un yanındayız. Son 8 haftada gol yemeden 8 galibiyet alarak bizleri gururlandıran takımımızın bu hafta da sahada kazanarak yoluna devam edecektir. Bu yolun sonu şampiyonluk olacaktır."

Milletvekili Erbaş, Kütahyaspor'un gösterdiği istikrarlı çıkışın hem şehirde hem de taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturduğunu ifade ederek, takıma başarılar diledi. - KÜTAHYA