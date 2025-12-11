Haberler

Erbaş'tan Kütahyaspor-Eskişehirspor maçı öncesi şampiyonluk mesajı

Erbaş'tan Kütahyaspor-Eskişehirspor maçı öncesi şampiyonluk mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup lideri Kütahyaspor, ligin 3. sırasında yer alan Eskişehirspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahyaspor'un şampiyonluk yolundaki başarılarına dikkat çekti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Cumartesi günü lider Kütahyaspor, kendi sahasında ligin 3. sırasında yer alan Eskişehirspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesinde MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş önemli açıklamalarda bulundu.

Kütahyaspor'un son haftalardaki üstün performansına dikkat çeken Milletvekili Erbaş, takımın sahada ortaya koyduğu mücadeleyle yine galibiyete uzanacağına inandığını belirtti. Erbaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Her zaman olduğu gibi maddi ve manevi olarak şehrimizin takımı Kütahyaspor'un yanındayız. Son 8 haftada gol yemeden 8 galibiyet alarak bizleri gururlandıran takımımızın bu hafta da sahada kazanarak yoluna devam edecektir. Bu yolun sonu şampiyonluk olacaktır."

Milletvekili Erbaş, Kütahyaspor'un gösterdiği istikrarlı çıkışın hem şehirde hem de taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturduğunu ifade ederek, takıma başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Komşu ülke alev alev! Başbakan istifa etti
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı

Livakovic İspanya'da olay çıkardı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
title