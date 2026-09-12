Haberler

Kütahyalı iki sporcu Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda Türkiye için mücadele edecek

Kütahyalı iki sporcu Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda Türkiye için mücadele edecek
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya’dan iki başarılı sporcu, Bulgaristan’da düzenlenecek Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda hem kenti hem de Türkiye’yi temsil edecek.

Kütahya'dan iki başarılı sporcu, Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda hem kenti hem de Türkiye'yi temsil edecek. Ahmet Erdem Ay ve Melek Reyhan Yılmaz, şampiyonluk hedefiyle tatamiye çıkacak.

14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinde düzenlenecek Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Kütahya'dan iki sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada büyükler 60 kilogram kategorisinde Ahmet Erdem Ay, ümitler +63 kilogram kategorisinde ise Melek Reyhan Yılmaz, Kütahya ve Türkiye adına tatamiye çıkacak.

Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan sporcular, Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

29 Haziran 2026 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) faaliyet programı kapsamında düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda +63 kilogramda mücadele eden Melek Reyhan Yılmaz, kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Ahmet Erdem Ay ise 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 60 kilogram kategorisinde birinci olarak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde etti.

Türkiye şampiyonalarında zirveye çıkan iki Kütahyalı sporcu, şimdi Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma altında başarı arayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
Bahçeli'nin “Öcalan'a ev” çıkışı tartışma yarattı! Gürlek'in sözleri yeniden gündemde

Bahçeli “Öcalan'a ev yapıldı” dedi, Gürlek'in sözleri yeniden gündemde

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı

Açık provokasyon! Cuma namazını karıştırmaya kalktı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı

Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Sahibini tanımayan yok, fiyatı servet değerinde
Filo Jet faciasında kan donduran görüntü! Kayıp yolcunun ailesine gönderdiği son video ortaya çıktı

Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş
Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı

Yolda yürürken kalp krizi geçirdi! Türk polisi böyle kurtardı
Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti

Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti
CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı

CHP'li vekil bakanı öve öve bitiremedi: Emsali görülmemiş