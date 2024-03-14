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Kütahya Gençlik Merkezi sporcusu Hatice Yel Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

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Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil eden Hatice Yel, 10 Metre Havalı Tüfek Genç Kadınlar Finali'nde Türkiye şampiyonu oldu. Vali Musa Işın, şampiyon sporcuları kabul etti.

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil eden Kütahya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hatice Yel, 10 Metre Havalı Tüfek Genç Kadınlar Finali'nde Türkiye şampiyonu oldu.

Vali Musa Işın, şampiyonadan ferdi ve takım olarak kupa ve madalyalarla dönen sporcuları kabul etti. Makamında gerçekleşen kabulde, Hatice Yel, Havva Nur Bildik, Azra Yıldız ve antrenörleri Kübra Koçak ile bir araya geldi.

Vali Musa Işın, şampiyonadan ferdi ve takım olarak kupa ve madalyalarla dönen sporcular Hatice Yel, Havva Nur Bildik, Azra Yıldız ve Antrenör Kübra Koçak'ı makamında kabul etti. Gençlik ve Spor Müdürü Turhan Yavuz da kabulde hazır bulundu.

Vali Musa Işın, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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