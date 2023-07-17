Kütahya'da Yamaç Paraşütü Tutkunları İçin Yeni Bir Adres

KÜTAHYA'da 1350 rakımlı Evliya Çelebi tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Şehir merkezindeki tepe, yamaç paraşütü yapmak isteyen adrenalin tutkunlarına Kütahya semalarında uçmanın keyfini yaşattığını ifade eden tandem pilotu Mustafa Uğur Yıldız, 'Yamaç paraşütü yapmak isteyenler için Kütahya yeni ve önemli bir adres. Tepeyi, Türkiye'nin en iyilerinden biri haline getirmek istiyoruz' dedi.Kütahya'da 1350 rakımlı Evliya Çelebi Tepesi, yamaç paraşütçülerinin yeni gözdesi oldu. Kent merkezinden 15 dakikalık yolculuğun ardından tepeye ulaşan eğitimli yamaç paraşütü pilotları, sık sık atlayışlar yaparak yamaç paraşütü meraklılarına eşsiz manzara eşliğinde uçuş yapma fırsatı sunuyor. Evliya Çelebi Sportif Havacılık Kulübü üyesi, lisanslı tandem pilotu Mustafa Uğur Yıldız, yamaç paraşütü yapmak isteyenler için Kütahya'nın yeni ve önemli bir adres olduğunu, yaptıkları çalışmalarla tepeyi Türkiye'nin en iyilerinden biri haline getirmek istediklerini söyledi.

TUTKUYLA BAŞLADI, TANDEM PİLOTU OLDU

2014 yılında yamaç paraşütüne başladığını ve Türk Hava Kurumu tarafından aldığı eğitimlerin ardından tandem pilotu seviyesine yükseldiğini belirten Yıldız, 'Güzel havaların ve rüzgarın olduğu zamanlarda tepeye yamaç paraşütümüzü seriyoruz, akabinde de rüzgara karşı koşarak ayaklarımız yerden kesiliyor ve uçuşumuza devam ediyoruz, kuşlar gibi hissediyoruz. Yamaç paraşütü gerçekten ayağını yerden kesen bir hava aracı ve rüzgarı da hissedebiliyorsunuz. Hani, 'Anlatılmaz, yaşanır' dedikleri bu kelime, bu sporda geçerli. Kütahyalı olarak yamaç paraşütünü farklı illerde ve talebin çok olduğu illerde gidip de yapabilirdim. Fakat, bu sporu Kütahya'da geliştirmek istiyorum. Kütahya'ya geldiğimde 3 kişiyle başladık bu işe. Tabi bizi görenler yanımıza geldiler, 'bu iş nasıl oluyor başlamak istiyoruz' diyenler oldu. Bu diyenler içinde şu anda ekibimiz içinde arkadaşlar da var, bizimle birlikte uçuyorlar. Yakında Kütahya'nın semalarında bir sürü yamaç paraşütü göreceksiniz? dedi.

4 BİN METRELERE KADAR YÜKSELİYORLAR

Kütahya'nın yamaç paraşütü için avantajlı bir il olduğuna dikkat çeken Yıldız şunları söyledi 'Bazı illerde uçmak için pilotlarımız baya bir mesafe kat ediyorlar araçlarıyla. Bizim avantajımız ise Kütahya'mızın direkt içinde bulunan bu tepeyi değerlendiriyoruz ve uçuyoruz. Bu yönden bizim için çok iyi. Kütahya'da rüzgar gerçekten çok iyi. Bir arkadaşımızın, buradan uçup farklı bir ilçeye de indiği oldu. Yükselen havayla biz de irtifa kazanıp, 1300 metreden kalkış yaptığımızda 3 bin, 4 bin metrelere kadar yükselip, rüzgarı arkamıza alıp, rotayı farklı illere çevirebiliyoruz. Sadece yamaç paraşütü ile eğitim almadan uçmak isteyenlere tandem uçuşlarımız oluyor. Uçmak isteyenlere bu konuda yardımcı oluyoruz. Uçuş öncesinde kısa bir brifing veriyoruz. Aynı zamanda tek başına uçmak isteyen arkadaşlarımız da oluyor. Bu arkadaşlarımıza yamaç paraşütünün temelini anlatıyoruz, kullandığımız malzemeleri anlatıyoruz. Kanat hakimiyetini sağladıktan sonra kendisini uygun rüzgarlarda ve alçak tepelerde uçuşlarını takip ediyoruz ve bizim gibi pilot olma adayı oluyorlar'

Yamaç paraşütüne 2 yıl önce başlayan adrenalin tutkunu Kütahyalı esnaf Halil Özgür İgaç ise, 'Türk Hava Kurumu'ndan bu işin lisansını aldık. Yaklaşık 2 senedir de aktif bir şekilde uçuyoruz. İlk uçuş deneyimimiz fazlasıyla adrenalin doluydu. Ayağım metrelerce yerden kesilmiş bir şekilde sadece ben varım. O an kalp aşırı derecede kan pompalıyor. Adrenalin yükseliyor. Heyecan anlatılmaz, bunun yaşanması gerekiyor işin açığı' şeklinde konuştu. Kütahya'da 1350 rakımlı Evliya Çelebi tepesinden yamaç paraşütüyle atlayış yapmak için farklı illerden çok sayıda sporcu da gelerek, kent semalarında uçmanın keyfini çıkarıyor. (DHA)