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Kütahya'da Savate sınavı ve hakem kursu yapıldı, 2027 şampiyonası kentte yapılacak

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Kütahya'da Savate sınavı ve hakem kursu yapıldı, 2027 şampiyonası kentte yapılacak
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TGOSBF Savate branşının Dang Sınavları ve Aday Hakem Kursu, Kütahya Gençlik Merkezi'nde 11 ilden 23 sporcu ve 26 aday hakemin katılımıyla tamamlandı. Savate Genel Koordinatörü Kibaroğlu, 2027 Türkiye Savate Şampiyonası'nın Kütahya'da yapılacağını açıkladı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun Savate branşı faaliyet programında yer alan Dang Sınavları ve Aday Hakem Kursu, Kütahya Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kütahya Savate Temsilcisi Fatma Çakır ile Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu tarafından organize edilen etkinliklere, Kütahya başta olmak üzere 11 ilden toplam 23 sporcu ve 26 aday hakem katıldı.

Mersin, Malatya, Konya, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, İzmir, Adana, Ankara ve Kütahya'dan gelen kursiyerlerin katıldığı organizasyon; TGOSBF temsilcisi Fatma Erdoğdu, Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, Teknik Kurul üyesi İbrahim Çiçek ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Erol Demir ve Hayri Temel Alper'in gözetiminde başarıyla tamamlandı.

"Kütahya Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak"

Kurs ve sınavları ziyaret eden Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Savate branşının kentte giderek yaygınlaştığını belirtti. Küçük, Çankırı'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Bulgaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda Kütahyalı sporcuların elde ettiği başarıların branşa olan ilgiyi artırdığını ifade ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Fatma Çakır'a teşekkür etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Savate branşına destek verdiklerini vurgulayan Küçük, Türkiye Şampiyonası'nın Kütahya'da düzenlenmesini istediklerini dile getirdi.

Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu da organizasyondan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kütahya'daki çalışmaların başarılı bir organizasyon ortaya çıkardığını söyledi.

Kibaroğlu, İl Müdürü Bülent Küçük'ün talebini dikkate alarak 2027 yılında düzenlenecek Türkiye Savate Şampiyonası'nın Kütahya'da yapılacağını açıkladı.

"Fatma Çakır'dan teşekkür"

Organizasyonun Kütahya'da gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan Savate İl Temsilcisi Fatma Çakır ise federasyon yetkililerine, kursiyerlere, sporculara ve organizasyona destek veren kurum temsilcilerine teşekkür etti.

Çakır, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Aşkar ve personeli, KYK Müdürü İbrahim İşçimen, Çetin Toprak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile müdürlük personelinin desteklerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, Kütahya'da yeni organizasyonlara imza atmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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