Kütahya'da Özel Sporcular Yeşilay Türkiye Basketbol Şampiyonası başladı

Kütahya'da, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle düzenlenen Özel Sporcular Yeşilay Türkiye Basketbol Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Dumlupınar Spor Salonu'ndaki şampiyona için açılış seremonisi düzenlendi.

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda özel bireyler için çok önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirtti. Özel bireylerin hayatın her alanında yer aldığını dile getiren Ovalı, şunları kaydetti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle, özel bireyler, özel sporcular bugün hayatın içinde yer alıyor. Bu anlamda ülkemizde gerçekten çok önemli işler başarıldı. Türkiye artık bambaşka bir yere geldi. Bugün de şampiyona için ilimize gelen özel sporcularımızla bir arada olmak gerçekten de bizleri mutlu ediyor. Hepsine başarılar diliyorum."

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da şampiyonanın Kütahya'da gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Özel bireylerin çok değerli olduğunu anlatan Bayırcı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özel bireylerimize çok değer veriyor. Bugün burada bu organizasyon gerçekleşiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hassasiyetiyle oluyor." dedi.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise özel öğrencilere ve özel bireylere verilen değerin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyona katkı sunanlara plaketlerin verildiği şampiyona, protokol üyelerinin basketbol topunu havaya atmasıyla başladı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
