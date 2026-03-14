Kütahya'da Yıldızlar ve Küçükler il şampiyonası tamamlandı

Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar ve Küçükler İl Şampiyonası, TOKİ konutları bölgesinde gerçekleştirilen zorlu yarışlarla tamamlandı. Harita ve pusula yardımıyla hedefleri bulmaya çalışan sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları İl Şampiyonası, bu kez Kütahya TOKİ konutları mevkisinde kurulan özel parkurda yapıldı. Yıldızlar ve küçükler kategorisinde yarışan onlarca sporcu, ellerindeki haritalarla engebeli arazide ve belirlenen hedefler arasında strateji geliştirerek bitiş çizgisine en hızlı şekilde ulaşmaya çalıştı.

Doğa ve sporun buluştuğu yarışmada sporcular, hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de yön bulma yeteneklerini sergiledi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Başarı elde eden okullar ve ferdi sporcular, Kütahya'yı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. Derece yapan öğrenciler yarışmanın kendileri için oldukça kolay olduğunu ifade ettiler.

Sporcuları tebrik eden Oryantiring il temsilcisi Nadire Erdinç, okul sporlarının gençlerin gelişimi üzerindeki önemine dikkat çekerek, katılım sağlayan tüm okullara ve antrenörlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı