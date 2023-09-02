Kütahya'da Melissa Vargas'a nazar değmesin diye simit dağıtıldı

Kütahya'da bir simit fırını, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmesini kutlamak amacıyla simit dağıttı. Fırın, sevilen oyuncu Melissa Vargas'ın performansına nazar değmemesi için bu etkinliği düzenledi. Melissa Vargas'ın posterinin asıldığı fırından yüzlerce kişiye simit ikramında bulunuldu.

Kütahya'da bir fırındaA Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Melissa Vargas'ın performansına nazar değmemesi için vatandaşa simit dağıtıldı.

SİMİT DAĞITILDI

Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren simit fırınının işletmecisi Emrah Yeşil ile çalışanları, yarı finalde İtalya'yı 3-2 yenerek finalde Sırbistan'ın rakibi olan millilerin başarısını simit dağıtarak kutladı.

VARGAS'IN POSTERİ ASILDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyunculardan Melissa Vargas'ın posterinin asıldığı fırından yüzlerce kişiye simit ikramında bulunuldu. Fırın çalışanlarından Rıdvan Bayram, gazetecilere, milli takımın maçını büyük bir heyecanla izlediklerini söyledi.

"MELİSA HANIMA NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN SİMİT DAĞITTIK"

Melissa Vargas'ı ayrıca kutladıklarını dile getiren Fırın çalışanı Rıdvan Bayram, "Voleybol takımımızın ve Melissa hanımın İtalya karşılaşmasında gösterdikleri yoğun gayretleri bizleri çok memnun etti. Biz de bu başarıyı kutlamak ve Melissa hanıma nazar değmemesi için halkımıza simit dağıtma hayrı düzenlemek istedik. Vatandaşlarımızın etkinliğimize yoğun ilgisi oldu. İnşallah kupayı da alacağız" dedi.