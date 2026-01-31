Haberler

Pazarlar ve Şaphane'den tarihi adım

Pazarlar ve Şaphane'den tarihi adım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde, Spor Kulüpleri arasında 'Kardeş Kulüp Dayanışma ve İş Birliği Protokolü' imzalanmak üzere. Protokol ile bölgede ilk kız futbol takımının kurulması ve spor altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kütahya'nın Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde sporun gelişimine katkı sunacak önemli bir iş birliği için ilk adım atıldı. Şaphane Spor Futbol Kulübü ile Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü arasında "Kardeş Kulüp Dayanışma ve İş Birliği Protokolü'ne yönelik ön görüşmeler tamamlandı. İş birliğinin en dikkat çeken hedefi ise bölgenin ilk kız futbol takımını kurmak oldu.

Şubat ayında resmiyet kazanması planlanan protokol kapsamında, iki ilçenin spor altyapısının ortak kullanılması, branş çeşitliliğinin artırılması ve özellikle kadın futbolunun bölgede yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Toplantıda konuşan Şaphane MYO Müdürü ve Şaphane Spor Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz Çetiner, kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, "Şaphane Spor olarak U14, U15, U16, U18 ve A Takım düzeylerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Pazarlar ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliği sayesinde futbol altyapımızı daha geniş bir tabana yaymayı hedefliyoruz. Amacımız, bölge gençlerine profesyonel spor imkanı sunmak" dedi.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü ve Kulüp Başkanı Muammer Gökalp ise yeni tescil edilen taekwondo branşına dikkat çekti. Gökalp, "Taekwondo branşını lise düzeyinde başlattık. Bu heyecanı ilkokul, ortaokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimize kadar yaymayı planlıyoruz. Sporun disiplinini her yaş grubuna kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İki kulüp arasında planlanan en önemli projelerden biri olan kız futbol takımıyla, genç kızların spora katılımının artırılması ve Kütahya yerel sporunda kadın futboluna yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Şaphane Spor'dan Erhan Dağdeviren ile Pazarlar Spor'dan Osman Erdinç'in de katıldığı toplantının ardından hazırlanan protokolün, Şubat ayı içerisinde düzenlenecek törenle imzalanacağı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani: Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in vefatından sonra İzzet Çapa'dan ortalığı karıştıracak paylaşım

Ünlü işletmecinin paylaşımı ortalığı karıştıracak: İnsanda utanma olur
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor

Tarih verildi! Dondurucu soğuklar geri geliyor
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor

Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Fatih Ürek'in vefatından sonra İzzet Çapa'dan ortalığı karıştıracak paylaşım

Ünlü işletmecinin paylaşımı ortalığı karıştıracak: İnsanda utanma olur
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı

Kıyafet mağazasında korkunç olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor